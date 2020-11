Cristina Neagu, acces de furie după CSM – Rostov 22-27: „Ce echipă cu pretenții nu-și respectă jucătoarele?”

Cristina Neagu (32 de ani) a răbufnit la finalul meciului pierdut de CSM București, scor 22-27, cu Rostov, în confruntarea din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Superstarul lui CSM București a tras un semnal de alarmă asupra problemelor financiare cu care se confruntă vicecampioana României.

Neagu a ajuns la capătul puterilor și a transmis un mesaj dur către șefii „tigroaicelor”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu cere socoteală conducerii lui CSM București: „Ce echipă cu pretenții nu plătește la timp?”

„Orice înfrângere e dureroasă, mai ales că am jucat acasă și ne doream victoria. Apărarea noastră nu a mers deloc astăzi. În atac vor apărea mereu unele greșeli, dar toate meciurile câștigate de noi au venit când apărarea a mers. Din păcate, astăzi nu a mers.

S-a acumulat oboseală, nu știu dacă e vorba de scădere de formă. Am avut puține antrenamente în ultimele săptămâni. Mai sunt unele fete care au mici probleme de sănătate, am pierdut-o și pe Alexandrina Barbosa. Cred că, per total, echipa a făcut o figură frumoasă în Liga Campionilor. Am pierdut, dar suntem pe locul 2 în grupă și avem șanse reale de a merge în grupele principale ale competiției. Mai sunt meciuri de jucat și păstrăm șanse.

ADVERTISEMENT

Mai e și problema restanțelor salariale. Abia azi am primit salariul din iulie. O echipă care are pretenții în Liga Campionilor trebuie să-și respecte jucătoarele și să plătească salariile la timp”, a declarat Cristina Neagu la finalul meciului cu Rostov.

„Echipa națională nu trebuie să stea în mine”

Cristina Neagu a vorbit și despre Campionatul European de handbal feminin, competiție care va avea loc în Danemarca, în perioada 3-20 decembrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu vă bazați pe mine. Nu sunt robot, am nevoie de antrenamente, de meciuri. Cred că România trebuie să se bazeze, în primul rând, pe o echipă închegată. Am nevoie de timp, am nevoie de o perioadă îndelungată fără probleme de sănătate pentru a mă putea antrena.

Dar, așa cum o spun mereu, echipa nu trebuie să stea în mine. Cred că toate fetele care sunt convocate trebuie să înțeleagă că echipa națională înseamnă altceva, ceva diferit față de echipele de club. Fiecare trebuie să aibă o responsabilitate la aceste meciuri ale echipei naționale”, a declarat Neagu la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Campionatul European de handbal feminin era programat inițial în Norvegia și Danemarca, dar Federația Norvegiană de Handbal a anunțat că din cauza pandemiei COVID-19 nu mai poate fi co-organizator.

Programul României la Campionatul European