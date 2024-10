Cristina Neagu, cea mai bună marcatoare din istoria Ligii Campionilor! Bornă fabuloasă pentru “Messi din handbal”

CSM Bucureşti a câştigat la limită meciul cu NHF din Danemarca, scor 27-26. Cristina Neagu a pus serios umărul la acest succes al “tigroaicelor”, reuşind să marcheze nu mai puţin de 10 goluri în meci.

Cristina Neagu, cea mai bună marcatoare din istoria Ligii Campionilor!

Iar cu aceste reuşite, Cristina Neagu a mai scris o pagină de istorie în EHF Champions League. Vedeta CSM-ului a devenit cea mai bună marcatoare din istoria EHF Champions League, cu 1155 de goluri.

“Messi din handbal” a depăşit-o cu 10 goluri pe Jovanka Radicevic, care joacă pentru Krim Ljubljana. Dacă va menţine aceste evoluţii de-a lungul acestui sezon, ultimul al carierei, , având în vedere că Radicevic se va retrage şi ea la finalul sezonului.

Cristina Neagu, de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii

Cristina Neagu îşi cimentează locul printre cele mai bune jucătoare din istorie cu această nouă bornă. Interul stânga are şi cele mai multe trofee de cea mai bună jucătoare a lumii, patru:

“Bineînțeles, că este un sentiment de mândrie! Însă este o performanță care s-a obținut cu enorm de multă muncă și pentru mine, sincer, cel mai important lucru pe care l-am realizat în acești ani a fost acela că am reușit să revin la un nivel foarte bun după fiecare accidentare.

Faptul că am fost nominalizată la titlul de cea mai bună jucătoare din lume în fiecare an în care nu am fost lovită spune multe despre modul în care mă dedic, iubesc și respect sportul pe care îl practic și că până la urmă toate aceste titluri, performanţe, nu sunt deloc întâmplatoare”, spunea Cristina Neagu FANATIK despre premiile câştigate.

“Nu am câștigat toate medaliile și trofeele pe care mi le-aș fi dorit, însă nu pot să spun că am un regret major în cariera mea”

Când vine vorba despre regrete, Cristina Neagu a declarat că nu are unul major, dar nu a câştigat toate medaliile şi trofeele pe care şi le-a dorit în cariera sportivă:

“Nu am câștigat toate medaliile și trofeele pe care mi le-aș fi dorit, însă nu pot să spun că am un regret major în cariera mea. La fiecare antrenament și la fiecare meci încerc să dau tot ce am mai bun.

Iubesc ceea ce fac, muncesc enorm și în fiecare zi vreau să devin tot mai bună. Cred că acestea sunt lucrurile care m-au menținut la cel mai înalt nivel în handbalul mondial în anii aceştia”, a spus Neagu.

1155 de goluri în EHF Champions League are Cristina Neagu

36 de ani are Cristina Neagu