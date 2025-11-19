Cristina Neagu, criticată dur de jucătoarea care a adus trofeul Ligii Campionilor la București: ”La CSM a fost întotdeauna cum a vrut ea”

ADVERTISEMENT

A fost numită cea mai bună jucătoare de handbal din lume, iar nu toți o apreciază. Cristina Neagu a fost criticată dur de Mayssa Pessoa. Ea este jucătoarea originară din Brazilia care a adus trofeul Ligii Campionilor la București.

Cristina Neagu, în vizorul sportivei care adus trofeul Liga Campionilor la CSM București

Cristina Neagu s-a retras din activitate în urmă cu 5 luni. A luat această decizie după o carieră impresionantă, lăsând în urma sa premii și trofee importante. Sportiva din România este lăudată constant pentru palmaresul său.

În schimb, recent a fost pusă la zid de o jucătoare cunoscută. A fost aspru judecată de sportiva datorită căreia CSM București a câștigat Liga Campionilor, în 2016. Mai exact, este vorba de Mayssa Pessoa, în vârstă de 41 de ani.

Aceasta este renumită pentru faptul că atunci când avea contract cu echipa din România a învins Gyor. La aruncările de la 7 metri, în finală, a apărat 2 lovituri. Portarul brazilian și jucătoarea româncă nu au jucat în același timp la CSM.

Ea a plecat de la echipă înainte ca Cristina Neagu să semneze cu CSM București. Cu toate acestea, a avut parte de remarci negative, fiind considerată mult prea individualistă.

„Pentru mine, e una dintre cele mai mari jucătoare din lume, nu încape discuţie. Era foarte bună la nivel individual, dar nu era jucătoare de echipă. Toată lumea vede asta. Ca echipă, nu a fost bună pentru CSM.

Nu e vorba doar de Gullden, la CSM a fost întotdeauna cum a vrut Neagu. Şi asta este o mare problemă la CSM Bucureşti”, a spus fostul portar de la CSM București, despre Cristina Neagu, relatează .

”În România, handbalul e individual, nu de echipă”

„Nu poţi face ce vrea un jucător anume. De-a lungul anilor, CSM Bucureşti a avut cele mai bune jucătoare. În România, handbalul e individual, nu de echipă. Asta este problema.

În handbalul din România, unele jucătoare au salarii prea mari. Sunt tratate jucătoarele diferit”, a adăugat Mayssa Pessoa. Sportiva joacă în prezent pentru Saint-Amand Handball, în Franța.

Fostul portar de la CSM București a semnat în urmă cu câțiva ani un alt contract cu o echipă din România. La momentul respectiv aceasta a mers la clubul HC Dunărea Brăila, unde a stat timp de două sezoane.

În altă ordine de idei, Cristina Neagu susține că . Are 37 de ani, însă vrea să-și îndrepte atenția spre alte activități. Sportul nu a fost lăsat complet în urmă pentru că urmărește în continuare meciurile de handbal.