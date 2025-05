Cristina Neagu, declarații emoționante înainte de retragerea din handbal. „Eu sunt un om foarte simplu în esență. Mi-ar plăcea să cred că am lăsat o moștenire”

. Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva luni bune, însă luni, pe 5 mai, a avut loc un eveniment cu totul special, în care fosta câștigătoare a Ligii Campionilor a anunțat ce le pregătește fanilor.

Cristina Neagu va juca pe 8 iunie meciul de retragere

Românca a fost declarată cea mai bună handbalistă din lume de patru ori: în 2010, 2015, 2016 și 2018. Cristina a câștigat nenumărate trofee atât la Oltchim, Budućnost, cât și la CSM București. Ea a jucat nu mai puțin de 196 de meciuri pentru naționala României, pentru care a înscris 830 de goluri.

Cristina Neagu s-a confruntat cu numeroase probleme medicale pe care le-a depășit, însă a decis că e momentul să spună stop și să se retragă din sportul profesionist. Pe 8 iunie va avea loc „Gala Neagu”, evenimentul care va oficializa retragerea ei.

Handbalista, emoționată la conferința de presă. „Nu m-am gândit ce va urma. Voi lua o pauză binemeritată”

Cristina Neagu a fost vizibil emoționată la conferința de presă premergătoare evenimentului de pe 8 iunie. Atunci, marea sportivă va juca un meci demonstrativ în Sala Polivalentă din Capitală, împreună cu fostele ei colege de carieră.

„Eu zic că timpul a trecut cu folos. Uite că am ajuns în fața încheierii celui mai important capitol din viața mea. După atâtea mii și mii de ore de antrenament, a venit timpul să spun și eu stop. Nu vreau să fie un adio. Vreau să fie o sărbătoare. Vreau să mă bucur împreună cu fostele mele colege. O să fie o zi specială, care îmi va rămâne în suflet. Mă tot gândesc la asta. Probabil că o să fiu copleșită de emoții. Mai am 4 meciuri oficiale de jucat. Nu m-am gândit ce va urma. Voi lua o pauză binemeritată, nu știu cât de lungă. Nu văd pentru mine o carieră și o continuare în sport în momentul de față. Poate, după o perioadă de pauză, o să mă răzgândesc. Pot să spun că, pe 8 iunie, vreau să închei un ciclu al carierei mele. Vor veni jucătoare legendare ale României, dar și din străinătate. Cred că o să fie o mare bucurie pentru fani.

Probabil că cele mai importante momente au fost cele în care am câștigat medalii cu echipa națională. Cele mai grele sunt destule… Recent, am pierdut calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor. Au fost și la națională destule. Cred că am trăit multe momente frumoase. Momentul ăsta vine în cariera oricărui sportiv. Normal, iei în considerare mai multe lucruri. Cariera mea a fost presărată cu multe accidentări. Am dureri în fiecare zi. Mi-am rupt ligamentele la fiecare genunchi. Am simțit că ăsta e un moment potrivit. N-a fost o decizie luată la cald. Am vrut să joc la cel mai înalt nivel până la final. Viața de sportiv e una scurtă.

Nu pot să spun că am avut neapărat un idol. Mă uitam și eu la Nadia sau la Hagi. Au fost modele, dar nu am avut neapărat un idol”.

„Mi-ar plăcea să cred că am lăsat o moștenire în handbal”

„Nu. Să mă accidentez nu aleg eu. Eu am făcut această alegere să mă retrag. Nu doare mai tare retragerea decât o accidentare. Îmi vor lipsi multe lucruri din handbal. Nu doare, totuși, mai mult decât o accidentare. Sunt puțin emoționată, dar nu am lacrimi în ochi.

Mi-ar plăcea să cred că am lăsat o moștenire în handbal. Dacă unii copii iau mingea în mână și vor să fie Cristina Neagu, înseamnă că am făcut ceva bine. Pot spune că handbalul a fost o școală a vieții. M-am autoeducat prin handbal. Pentru mine, cel mai important lucru care aș vrea să rămână e faptul că am putut inspira și alți oameni. Am trăit atâtea momente în ultimii ani. Am întâlnit mulți oameni care mi-au spus că i-am inspirat. Lucrul ăsta, pentru mine, e cel mai important”.

Ce sfat i-ar da Cristina Neagu lui David Popovici

„Cel mai bun sfat pe care l-am primit a fost să ai grijă de tine. Și nu l-am urmat. Mi-am dus corpul de prea multe ori la extrem. Ce sfat aș da eu? Să crezi în visul tău cu adevărat. Atunci când crezi, nimic nu e imposibil. În viață trebuie să faci și anumite sacrificii. E destul de greu să-i dau un sfat lui David Popovici. E un tânăr cu o mentalitate foarte puternică și o educație aleasă. Îmi dau seama de asta din interviurile pe care le dă. Are tot pachetul. Important e să fie sănătos. Îl felicit pe calea aceasta. E un tânăr excepțional.

La CSM, ei știau foarte bine că urmează asta. Nu am vrut să semnez pe doi ani pentru că nu am vrut să am această presiune. Ei știau foarte bine că nu aș vrea să fiu parte din club în viitorul apropiat. Cumva, handbalul românesc e în reconstrucție. S-au schimbat generațiile. Sunt multe jucătoare tinere care vin din urmă. În momentul de față, handbalul românesc pare că stagnează. Îmi doresc să avem din nou rezultate la echipa națională. Țin pumnii tuturor. Sper să ajungem din nou la rezultate importante.

Îmi doresc să fac lucruri simple, să nu am un program. Să mi-l fac eu. Eu sunt un om foarte simplu în esență, dar am avut o rutină strictă. Îmi doresc să fac lucrurile pe care oamenii le fac în general. O să mă plictisesc, probabil, la un moment dat, după care o să caut adrenalina. Îmi doresc să fiu pur și simplu liniștită”, a declarat Cristina Neagu.