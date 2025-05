Cristina Neagu, decorată de Ilie Bolojan cu una dintre cele mai mari distincţii din statul român. Când are loc evenimentul

Cristina Neagu joacă în această săptămână ultimele meciuri ale carierei. Confruntările din Liga Florilor cu Dunărea Brăila şi Corona Braşov vor fi cele de adio pentru superstarul lui CSM Bucureşti, care urmează să se retragă oficial pe data de 8 iunie, .

Administraţia Prezidenţială a anunţat că handbalista va primi una dintre cele mai mari distincţii din statul român, Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, de la preşedintele Ilie Bolojan.

Evenimentul va avea loc luni, de la ora 17:00, la Palatul Cotroceni. Peste această distincţie există doar Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, pe care l-au primit doar opt sportivi:

Mircea Lucescu, Emeric Ienei, Anghel Iordănescu, Simona Halep, Octavian Morariu, David Popovici, Ivan Patzaichin şi Gheorghe Hagi. „Regele” este ultimul intrat pe această listă selectă, fiind decorat de Ilie Bolojan pe data de 25 martie.

Printre sportivii care au primit Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de cavaler se numără Ilie Balaci, Nicolae Dobrin, Anamaria Brânză, dar şi fostul jurnalist sportiv Cristian Ţopescu.

Cristina Neagu a fost aleasă de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii de Federaţia Internaţională, în 2010, 2015, 2016 şi 2018, stabilind o performanţă unică în istoria handbalului.

din postura de cea mai bună marcatoare all-time din istoria Campionatelor Europene de Handbal: 303 goluri, dar şi din istoria Ligii Campionilor. A marcat 1232 de goluri în competiţie.

„Acest moment vine în cariera oricărui sportiv. După 30 de ani începi să te gândești. Carierea mea a fost presărată cu multe accidentări. M-am chinuit foarte mult. Am dureri în fiecare zi. M-am operat la umăr în 2011 și de atunci am dureri în fiecare zi. Mi-am rupt ligamentele la ambii genunchi și am dureri. Pur și simplu, am simțit că acum e momentul potrivit”, Cristina Neagu