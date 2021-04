Cristina Neagu duce România aproape de Campionatul Mondial! Cronica unei victorii de care aveam nevoie ca de oxigen

România este aproape de calificarea la Campionatul Mondial de Handbal din decembrie după o victorie clară împotriva Macedoniei de Nord, scor 33-22. “Tricolorele” și-au surclasat adversara cu 12 goluri marcate de Cristina Neagu și cu un joc defensiv foarte bun, este adevărat, în fața unui adversar modest.

Cristina Neagu duce România aproape de Campionatul Mondial! Ape învolburate înaintea barajului cu Macedonia de Nord

Sala Dinamo a fost gazda meciului tur din barajul pentru Mondialul din decembrie. Naționala României a venit puternic zdruncinată de două eșecuri importante: ratarea calificării la Jocurile Olimpice și ratarea dramatică a turneului Final Four de CSM București.

Cristina Neagu a anunțat înainte de acest meci că se gândește să ia o pauză de la echipa națională astfel că apele erau destul de învolburate înainte de barajul cu Macedonia de Nord, să recunoaștem, un adversar modest.

Început timid de meci! România a controlat ostilitățile încă din start

Chiar și fără fani, în sala Dinamo a fost gălăgie. Delegațiile celor două formații și jucătoarele s-au manifestat zgomotos pe tot parcursul meciului. Au fost aproximativ 200 de oameni în sală: oficiali ai celor două formații, jurnaliști, oameni de ordine și alte persoane acreditate. Iar în boxe muzica suna la maximum înainte de meci.

Pe lângă lotul de jucătoare și staff, Macedonia de Nord a venit cu alți șase oficiali care își încurajau frenetic formația, fiind echipați cu steaguri. De partea cealaltă, Cristina Vărzaru, secretarul general al FRH era cel mai vocal “suporter” al României.

Meciul a început cu România la timonă, însă startul a fost timid: 2-1 după 6 minute. Multe ratări de ambele părți și puțină tensiune. Aveam nevoie de o victorie clară pentru a nu merge la Skopje cu emoții.

Cristina Neagu și-a început recitalul în minutul 7. România s-a desprins abia la jumătatea primei reprize, când a condus cu 7-4. Apoi a urmat o perioadă de cinci minute extrem de prolifică pentru echipa lui Adi Vasile care a dus diferența la 12-4.

“Tricolorele”, avantaj de 4 goluri la pauză!

Toată lumea s-a relaxat după acest forcing, iar asta a permis Macedoniei de Nord să revină în finalul primei reprize. Conduse de interul dreapta al Măgurii Cisnădie, Elena Gjorgievska, macedonencele au reușit să revină și s-a încheiat 15-11 prima parte.

În repriza secundă, după un început echilibrat, România a dat drumul la motoare și a început să se desprindă. Remarcăm evoluția extremei dreapta Nicoleta Dincă. A arătat mult curaj și a marcat cinci goluri în acest meci.

Cristina Neagu, tun în loc de braț! A marcat 12 goluri și suntem aproape de Campionatul Mondial

Golurile Cristinei Neagu au mărit diferența dintre cele două echipe, asta în timp ce Macedonia de Nord se chinuia să găsească soluții pe atac. Însă, Polocoșer a arătat o formă foarte bună în defensivă, iar adversarele și-au arătat limitele când au fost puse sub presiune.

În minutul 40, România avea 6 goluri avans, iar 10 minute mai târziu diferența a ajuns la 9 goluri. Spre deosebire de prima repriză, “tricolorele” nu s-au mai relaxat și au forțat pe final de meci, rezultatul final fiind 33-22.

Cristina Neagu a încheiat meciul cu 12 reușite, fiind urmată de Dincă și Pintea cu câte cinci goluri, Laura Moisă, 4 goluri. Returul de miercuri de la Skopje se anunță o formalitate, iar Campionatul Mondial din decembrie este la orizont.

Adi Vasile: “Este clar că nu am venit cu cea mai bună energie la echipa națională după eșecul de la Moscova”

După meci, Adi Vasile a lăudat jocul echipei și a admis faptul că mai multe fete au vrut să facă pasul în spate după ratarea calificării la Jocurile Olimpice, însă a atras atenția și pentru retur: “Vreau să le felicit pe fete, este o victorie importantă de care aveam mare nevoie. Nu trebuie să uităm că avem de disputat și un meci retur, care nu va fi deloc ușor.

Este adevărat că au fost fete care au vrut să facă pasul în spate după eșecul de la turneul preolimpic. Un asemenea insucces lasă urme, dar au arătat că sunt caractere tari și le-am spus că trebuie să rămână în continuare și să lupte. Oțelul se călește în foc.

Am văzut declarația Cristinei Neagu despre pauza de la echipa națională. Este clar că nu am venit cu cea mai bună energie la echipa națională după eșecul de la Moscova, cred că asta au simțit și celelalte fete, însă am demonstrat că am lăsat totul în urmă și am reușit să facem un meci foarte bun astăzi”.

“Am avut emoții încă de la hotel înainte de meci. Când am auzit că voi începe în poartă m-am dus la antrenorul cu portarii să îl întreb dacă am auzit bine. Sunt fericită că am debutat și că mi-am ajutat echipa cu evoluția mea”,Daciana Hosu, debutantă în poarta României