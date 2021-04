Cristina Neagu explică retragerea de la națională: ”E un moment bun să mă odihnesc”

Jucătoarea Cristina Neagu a oferit explicații pentru decizia de a se retragere temporar de la echipa națională de handbal a României și crede că colegele sale se vor descurca și fără ea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Neagu a decis să ia o pauză de la echipa naţională după ce România s-a impus fără emoţii în barajul cu Macedonia de Nord pentru Campionatul Mondial.

Jucătoarea a vorbit de săptămâna trecută că se gândeşte în viitorul apropiat să îşi ia o pauză de la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De ce a ales Cristina Neagu să se retragă temporar de la națională

”Vine o pauză pentru mine. Cel mai probabil, nu o să joc la națională în 2021. Sper să am mai multă energie la anul, să fiu mai motivată. Am acumulat oboseală fizică, psihică, am avut parte de câteva accidentări în ultimul an și cred că e un moment bun să mă odihnesc, apoi să revin cu dorințe noi”, a declarat Cristina Neagu despre retragerea de la națională.

”De la anul voi continua să joc la națională, vreau să merg la Jocurile Olimpice. Sunt calificări pentru Euro de la anul, e Campionatul Mondial! Nicio echipă nu trebuie să depindă de o jucătoare! Fetele vor învăța să joace și fară mine.

ADVERTISEMENT

Nu vorbim de o retragere definitivă, e ceva temporar. Am nevoie doar de o pauză, am nevoie să-mi încarc bateriile. Dacă o să fiu sănatoasă și voi conntinua să joc pentru echipa de club, cu siguranță mă voi întoarce și la națională”, a spus handbalista la revenirea din Macedonia.

Neagu visează la Jocurile Olimpice din 2024

”Dacă ne calificam la Tokyo, era posibil să vorbim despre o retragere definitivă de la națională. Îmi doresc o altfel de ieșire din handbal. La Paris, în 2024, deja o să am 36 de ani. Dar, mai e mult până acolo, îmi doresc să fiu sănătoasă”, a încheiat Cristina Neagu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu este cea mai importantă handbalistă a României din ultimul deceniu. Interul stânga se va concentra pe evoluţiile de la CSM Bucureşti începând din vară şi, cel mai probabil, va răspunde convocării pentru Campionatul Mondial din decembrie, în Spania.

Sportiva este cea mai valoroasă handbalistă a lumii din ultimii ani, însă salariul uriaș pe care îl încasează a creat mereu controverse. Interul stânga de la CSM București a declarat că este deranjată de toate aceste discuții.

ADVERTISEMENT