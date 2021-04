Cristina Neagu, fan înfocat al FCSB: „Țin cu Steaua de mică, eu cunosc o singură Steaua!”

Cristina Neagu s-a retras temporar de la echipa națională spunând că are nevoie de o pauză. Interul stânga se va concentra exclusiv pe evoluția de la CSM București și va avea mai mult timp de odihnă, după ce în ultimii ani a trecut prin mai multe accidentări grave.

Starul de la CSM București a reușit să treacă de fiecare dată peste probleme și cu ajutorul celor de la FCSB, echipa ei de suflet. Roș-albaștrii i-au pus la dispoziție centrul de recuperare în momentele dificile, acolo unde a lucrat cu Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul FCSB fiind unul dintre cei mai renumiți din țară.

Cristina Neagu, fan înfocat al FCSB! S-a născut în cartierul Ghencea

Cristina Neagu este un mare fan al celor de la FCSB. Handbalista s-a născut în cartierul Ghencea din Capitală, astfel că simpatia ei nu avea cum să fie alta decât pentru culorile roș-albaștre. Dar și când echipa s-a mutat pe Arena Națională, Neagu a mers la meciuri.

În 2017, Cristina Neagu a semnat cu CSM București. Interul stânga a declarat la unul dintre primele interviuri de la revenirea în România că se bucură și pentru că va avea mai mult timp să meargă la meciurile echipei favorite.

“Țin cu Steaua, cunosc o singură Steaua, cu ea țin de când sunt mică”

Înainte de meciul cu Viktoria Plzen din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, Cristina Neagu și-a spus punctul de vedere și despre disputa pentru siglă și palmares dintre CSA Steaua și FCSB:

„Țin cu Steaua, cunosc o singură Steaua, cu ea țin de când sunt mică. Am venit să mă uit la meci, e o partidă importantă, cred că n-am mai fost pe stadion de un an de zile. Acum sunt acasă și cred că o să vin mai des să văd meciurile. N-am mai fost de mult la meciuri, nu am un jucător preferat”, a spus Neagu la vremea respectivă.

Cristina Neagu a fost pe stadion și la confruntarea cu Lazio din 16-imile Europa League, dar și la mai multe derby-uri FCSB – Dinamo, postând imagini de pe stadion pe conturile rețelelor de socializare.

FCSB a ajutat-o pe Neagu în cele mai grele momente ale carierei: “Vrem doar o invitație la primul meci pe care-l va juca”

FCSB a ajutat-o pe Neagu într-unul dintre cele mai grele momente ale carierei. La Campionatul European din 2018, Cristina Neagu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în meciul cu Ungaria, accidentare care a ținut-o departe de gazon timp de aproape un an.

Imediat după accidentare, managerul sportiv al celor de la FCSB, Mihai Stoica a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care a anunțat că echipa pune la dispoziția handbalistei toate condițiile de recuperare:

“Avem cele mai bune condiții de recuperare din România și un staff medical de excepție. Prin urmare, îi stăm la dispoziție oricând cu dragoste și admirație Cristinei Neagu, cea mai valoroasă handbalistă a lumii. Vrem doar o invitație la primul meci pe care-l va juca. Doar că ne cam place handbalul și vrem să fim prezenți cât mai repede”, a scris Mihai Stoica pe Facebook la vremea respectivă.

“Vreau să mulțumesc clubului FCSB pentru susținere și felul în care m-a tratat! Sunt recunoscătoare”

Cristina Neagu s-a recuperat după accidentarea horror de la Euro alături de Ovidiu Kurti la baza FCSB și a revenit la aproape un an în competiții. După recuperare, Neagu a avut un mesaj de mulțumire pentru cei de la FCSB:

“La mulți ani, Ovi! Să ai parte de tot ce îți dorești! Mulțumesc pentru răbdarea și profesionalismul de care ai dat dovadă pe toată perioada recuperării mele! De asemenea, vreau să mulțumesc clubului FCSB pentru susținere și felul în care m-a tratat! Sunt recunoscătoare”, a spus Neagu.

Din cauza accidentărilor tot mai dese, Neagu a decis să ia o pauză de la națională până la anul când spune că va reveni alături de “tricolore” în încercarea de a ajunge la JO de la Paris, din 2024: “Urmează o pauză pentru mine, cel mai probabil nu o să mai joc pentru echipa națională în 2021, însă sper ca de la anul să mă întorc cu mai multă energie și cu siguranță motivată pentru ce urmează.

În primul rând am acumulat destul de multă oboseală și fizică și psihică, am avut parte de câteva accidentări în ultimii ani și cred că este un moment bun să mă odihnesc câteva luni după care să revin cu dorințe noi”, a povestit handbalista după ce România a obținut calificarea la Campionatul Mondial.

Cristina Neagu, debut în 2007 la un turneu final!

Cristina Neagu a debutat în anul 2007 la un turneu final. Atunci, Gheorghe Tadici a convocat-o la Campionatul Mondial din Franța și a reușit să impresioneze de la debut. A fost nelipsită în ultimul deceniu de la turneele finale ale naționalei noastre.

FCSB este în plină luptă pentru titlu cu CFR Cluj și cu Universitatea Craiova. După două etape consumate din play-off, roș-albaștrii sunt pe primul loc, cu un punct avans față de CFR Cluj. Dacă vor rămâne acolo și la finalul play-off-ului, roș-albaștrii vor obține primul titlu după o pauză de 6 ani.