Cristina Neagu, final de poveste: „Am dureri în fiecare zi din 2011! Vreau să fac lucrurile ca un om normal”. Totul despre evenimentul de retragere

Cristina Neagu, aleasă de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, se va retrage la finalul sezonului. Superstarul lui CSM Bucureşti a organizat o conferinţă de presă la Sala Polivalentă în care a vorbit despre evenimentul pregătit pentru retragere, dar şi despre motivele pentru care a ales să pună capăt carierei.

Cristina Neagu, final de poveste: „Am dureri în fiecare zi din 2011!”

Au fost zeci de jurnalişti prezenţi la eveniment, iar Cristina Neagu a fost prezentă alături de Virgil Stănescu, preşedintele Sports Hub, dar şi Flavia Popa, prezentă din partea sponosorului BRD, care colaborează de cinci ani cu sportiva.

ADVERTISEMENT

că decizia retragerii nu a venit brusc, ci a fost o decizie cântărită de ceva timp la care au contribuit şi accidentările suferite în carieră. Interul stânga a declarat că de 14 ani simte în fiecare zi la umăr, după accidentarea suferită în 2011:

„Acest moment vine în cariera oricărui sportiv. După 30 de ani începi să te gândești. Carierea mea a fost presărată cu multe accidentări. M-am chinuit foarte mult. Am dureri în fiecare zi.

ADVERTISEMENT

M-am operat la umăr în 2011 și de atunci am dureri în fiecare zi. Mi-am rupt ligamentele la ambii genunchi și am dureri. Pur și simplu, am simțit că acum e momentul potrivit.

Mă gândesc de doi ani. Nu e o decizie luată la cald. Mi-am dorit foarte mult să joc la cel mai înalt nivel până la final. Am reușit asta. Cea mai mare parte a vieții mele am petrecut-o în handbal. O să-mi lipsească multe, dar am luat aceasă decizie”, a spus sportiva.

ADVERTISEMENT

Vrea să stea departe de sport o perioadă: „Vreau să fac lucrurile pe care oamenii le fac în general, nimic special”

Pentru o perioadă, . A declarat că după retragere vrea doar să facă lucrurile ca un om normal, să nu îşi mai facă programul. Şi, eventual, după ce trece un timp, să caute o nouă provocare:

ADVERTISEMENT

„Acum nu văd o continuare în sport, dar poate după pauză mă voi răzgândi. Îmi doresc să fac lucrurile simple. Să stau liniștită fără un program, să stau liniștită. Eu sunt un om foarte simplu.

Vreau să fac lucrurile pe care oamenii le fac în general, nimic special. Probabil că la un moment dat o să mă plictisesc și voi căuta să fac ceva, voi avea nevoie de adrenalină. Dar la început vreau să stau liniștită”.

Totul despre evenimentul de retragere: meci cu trei reprize, fan zone în faţa Sălii Polivalente

Gala Neagu va avea loc pe data de 8 iunie, de la ora 16:00, în Sala Polivalentă din Capitală. Va fi un meci care va avea trei reprize, cu mai multe surprize pregătite pentru public, care va fi angrenat în diverse activităţi.

Pe lângă cele 5000 de locuri din sală, va fi organizat şi un fan zone în afara sălii, cu un ecran uriaş pe care se va putea urmări meciul de retragere al Cristinei Neagu. A fost luată în calcul organizarea evenimentului şi pe un stadion, cum ar fi Arcul de Triumf, dar o eventuală ploaie ar fi perturbat totul.

Biletele vor fi puse în vânzare pe data de 8 mai, în două valuri. În total vor fi 5000 de tichete scoase la vânzare, iar jumătate dintre încasări vor merge către susţinerea tinerilor talentaţi din sport. În cadrul evenimentului, tinerii sportivi vor avea rezervate câteva sectoare în sală:

„Legat de prețul biletelor, ne-am gândit să oferim posibilitatea tuturor de a veni. Avem prețuri accesibile, dar și prețuri mai ridicate, pentru că vrem să ajutăm acești copii”, a spus Virgil Stănescu, unul dintre organizatorii evenimentului.

Cine va juca la meciul de retragere: „Sunt jucătoare legendare ale României, dar și din străinătate”

Chiar dacă nu a vrut să dezvăluie ce jucătoare vor fi prezente la eveniment, Cristina Neagu a declarat că sunt foste handbaliste de legendă atât din ţară, cât şi din străinătate, foste colege ale interului stânga:

„Legat de jucătoarele care vor participa, nu aș vrea să spun. Vom face asta în perioada următoare. Pot doar să spun că vreau să închid un ciclu al carierei mele, cu foste colege cu care am început să joc și cu care am jucat în ultima perioadă. Sunt jucătoare legendare ale României, dar și din străinătate. Cred că va fi o mare bucurie pentru fani să vadă aceste jucătoare”, a spus Neagu.