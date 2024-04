Cristina Neagu, în doliu! Tatăl handbalistei de la CSM București a murit și a fost înmormântat la Domnești

și s-a concentrat pe echipa de club, CSM București. Din păcate, sportiva trăiește clipe dificile. Tocmai a fost nevoită să își înmormânteze tatăl. FANATIK a aflat detalii despre momentul greu prin care trece handbalista „tigroaicelor”.

Cristina Neagu și-a pierdut tatăl. Înmormântare extrem de discretă

Gabi Safta a dezvăluit că tatăl Cristinei Neagu a decedat și tocmai a fost înmormântat. Constantin Neagu avea doar 68 de ani, iar ceremonia a fost una extrem de discretă și la care au participat doar cei din familie.

Niciun reprezentant de la Federația Română de Handbal sau de la CSM București nu a fost prezent la nefericitul eveniment care a avut loc la Domnești, cimitirul Ghencea II.

Cel mai probabil Cristina Neagu nu va fi pe teren la meciul pe care CSM București îl va disputa în deplasare la Bistrița în Liga Florilor, miercuri 17 aprilie, ora 17:30.

Cristina Neagu, susținută de CSM București: „Condoleanțe, Cristina!”

CSM București a publicat un mesaj de susținere pentru handbalistă: „Întregul club CSM București este alături de Cristina Neagu în suferința provocată de pierderea celui care se mândrea mereu cu fiica sa, ‘Săgeata Albastră’. Strângem rândurile alături de căpitanul nostru! Condoleanțe, Cristina!”.

Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă din lume, cu tată taximetrist

Cristina Neagu a rămas întotdeauna cu picioarele pe pământ și modestă deși a avut la picioare toată suflarea handbalului mondial, câștigând de patru ori titlul de cea mai bună jucătoare. Cu toate acestea și a faptului că , tatăl ei nu a renunțat la meseria de taximetrist. Actorul Mihai Bendeac a avut o poveste cu Neagu senior care s-a viralizat pe în spațiul online.

Totul se întâmpla în urmă cu 13 ani, mai exact în 2011: „Am fost vineri seara, după mai mult de un an, la un eveniment monden. Lansarea filmului ‘Naşa’. Lăsând la o parte faptul că am vrut să trec cât mai neobservat şi am ajuns în extrema cealalta (prietenii stiu de ce), la plecare am apelat la un taxi.

Pe drum am vorbit într-una la telefon şi nu am fost foarte atent la şofer. Ştiu că în prima parte a drumului a vorbit câte ceva cu Cotabiţă şi, după ce l-am lăsat pe el, ne-am văzut fiecare de ale noastre în drum spre reşedinţa mea. Eu la telefon, el la volan.

Ajuns la destinatie, am închis apelul şi am plătit. Omul mi-a mulţumit şi mi-a spus că mă urmăreste şi-mi urează succes. Mulţumindu-i, l-am privit întâia dată cu adevărat. Un domn în jur de 50 de ani, îmbrăcat simplu, cu o modestie ce rima cu autoturismul destul de îmbătranit şi care-si trăda prin ‘gemetele’ încheieturilor zecile şi sutele de mii de kilometri parcurşi prin gropile Bucureştiului.

Luându-mi privirea de la el, am observat un ‘braduleţ’ odorizant agăţat de oglinda retrovizoare, “bradulet” pe care era imprimat numele echipei Oltchim Râmnicu Vâlcea. Încântat, i-am spus: ‘Apreciez că aveţi în maşină însemnele Oltchimului! Sunt mare fan!’. Dau să închid uşa şi-l aud pe taximetrist spunându-mi cu niste ochi ce se transformaseră într-un ocean de mândrie: ‘Da. Îl am de la fata mea’.

Actorul, impresionat profund de întâlnirea cu tatăl Cristinei Neagu: „Siderat, i-am întins mâna, zâmbind tâmp”

Mihai Bendeac a fost pur și simplu șocat când a aflat că omul care tocmai i-a fost șofer nu era nimeni altul decât tatăl Cristinei Neagu: „Curios, am întrebat: ‘Dar cine e fata dumneavoastră?’. Mă aşteptam să-mi spună că lucrează ca maseur, ca secretară la club, contabilă sau ceva de genul. Însă răspunsul m-a împietrit: ‘Cristina Neagu…’

Siderat, i-am întins mâna, zâmbind tâmp, şi am îngâimat un penibil ‘felicitari, vă rog să-i transmiteti toate cele bune şi că sunt fanul ei’. Am închis portiera, taxiul s-a îndepărtat şi eu am ramas pe alee împietrit precum statuia lui A.I.Cuza de la intrarea în parcul cu acelasi nume, fost ‘IOR’.Unde traim?!

Cristina Neagu este cea mai bună jucătoare de handbal din lume. Deci nu din România, nu din Europa. Din lume! Cristina are toate şansele să transforme, dacă nu a transformat deja, trio-ul de aur Hagi, Nadia, Ilie Năstase, într-un quartet. Ea este Messi a handbalului. Reprezintă, pentru lumea handbalului, cam ce reprezintă Michael Phelps pentru lumea nataţiei”.

Bendeac, dat pe spate de simplitatea și modestia omului care a crescut-o pe Cristina Neagu:

Sigur, vor fi unii care vor spune: ‘Şi ce dacă mă? Dacă fii-sa e cea mai tare handbalistă din lume, ce-ar trebui să facă? Să renunţe la muncă?’ Păi hai s-o luam aşa… Să presupunem că omul era la 12 și jumatate noaptea, în weekend, pe străzi și nu în mijlocul familiei dintr-o pasiune nebună pentru meseria de taximetrist. Să presupunem că este atât de pasionat de șoferie încât simte treaba asta ca pe o menire.

Chiar și asa… Fiind tatăl unui geniu al sportului mondial, ar fi trebuit să conducă un Bentley galben, pe care să scrie ‘Compania Neagu Taxi’. Uluitor! Şi mai uluitor e faptul că ea, Cristina Neagu, stă într-un apartament. Avem o ţară ciudată.

Nu avem asfalt dar avem regi ai asfaltului care stau în palat şi conduc Bugatti. În schimb avem handbal, dar regina handbalului sta într-un apartament şi merge cu Logan”, a mai scris Bendeac pe pagina lui de Facebook.

68 de ani avea tatăl Cristinei Neagu