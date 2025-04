Cristina Neagu, încrezătoare în calificare după ultimul meci jucat la București în Liga Campionilor: ”Am mutat presiunea în tabăra daneză”

După o primă repriză mai modestă, CSM București a revenit fantastic în partea secundă. Cristina Neagu a avut o nouă prestație de vis, , și păstrează șanse de calificare în Final Four.

La finalul întâlnirii care a reprezentat ultima sa apariție în Liga Campionilor în fața propriilor fani, Cristina Neagu a mărturisit că a încercat să nu se gândească la acest lucru și să se concentreze pe jocul propriu-zis.

”Eu am încercat să mă concentrez pe alte lucruri, nu că e ultimul meu meci acasă în Liga Campionilor. Acum pot să număr pe degete câte meciuri mi-au mai rămas de jucat. A fost un carusel de emoții toată săptămâna, dar am avut această problemă la gleznă care m-a făcut să mă gândesc mai mult la accidentare și mai puțin la emoții.

Am zis ok, trebuie să mă recuperez, trebuie să mă gândesc la meci, nu la faptul că e ultimul acasă din Liga Campionilo . Am avut un public minunat. Sinceră să fiu, nu m-am așteptat la asta pentru că e ziua de Paște. A fost și la o oră nefericită, dar oamenii au venit într-un număr mare și au făcut o atmosferă superbă. M-am simțit foarte bine astăzi.

În prima repriză am zis că e foarte greu, că putem pierde la o diferență mare. Apoi am revenit în repriza a doua, puteam să câștigăm la 3-4 goluri, însă am câștigat la un singur gol diferență. Să spunem că am mutat puțin presiunea pe tabăra daneză.

Există un respect reciproc și toată lumea vrea să ajungă în Final 4. Mi-ar plăcea foarte mult, pentru că ar fi ultimul pentru mine. Urmează alte 60 de minute de luptă și ne vom pregăti cât mai bine și vom vedea ce se va întâmpla în retur”, a declarat Neagu, conform .

Crina Pintea, optimistă înaintea returului cu Esbjerg

Cea mai bună marcatoare în turul cu Esbjerg, cu 10 goluri, Crina Pintea a precizat că jocul lui CSM din repriza secundă dă mare încredere pentru returul programat peste o săptămână în Danemarca.

”A fost special. Este emoționant ce se întâmplă. A fost un meci în care toate ne-am simțit conectate, chiar dacă au fost și minusuri. Cred foarte mult în ceea ce noi putem face. Putem mult mai mult, am demonstrat asta în a doua repriză.

Ne odihnim și mergem acolo să fie bine. Evident am jucat și pentru Cristina, pentru noi, pentru ce a oferit ea handbalului. Ne dorim să facem lucruri frumoase până la final. Ne ducem acolo și vom lua totul de la 0, vor fi 60 de minute, două goluri nu înseamnă foarte mult.

Ceea ce am făcut azi, în special în a doua repriză, ne dă speranță că putem să câștigăm. E Paștele, dar nu am simțit acest lucru pentru că avem un scop. Vreau să le mulțumesc oamenilor care au fost aici. Ne-am apărat mai bine, ne bucurăm că am reușit acest lucru”, a spus Pintea, conform .

Helle Thomsen încântată de atmosfera din sală

Dacă înaintea jocului Helle Thomsen preciza că , după duelul tur antrenoarea ”tigroaicele” pare mult mai încrezătoare că CSM poate produce surpriza.

”A fost un meci foarte greu. Pe teren s-au aflat două echipe foarte bune. Esbjerg a jucat foarte bine în prima repriză, dar noi ne-am ridicat nivelul în actul secund. Nu cred că am făcut cel mai bun joc al nostru în prima repriză.

Știam că va fi greu să jucăm în această perioadă pentru că românii sărbătoresc alături de familiile lor (n.r. Paștele). Cu toate acestea, atmosfera din sală a fost foarte frumoasă. Știm că returul din Danemarca va fi foarte greu, dar astăzi (n.r. duminică, 20 aprilie) am arătat că putem să ne ridicăm la nivelul lui Esbjerg”, a afirmat Thomsen.