Cristina Neagu, la ultimul meci acasă în Champions League: cea mai bună marcatoare din istorie şi încă un vis: „Handbalul nu a început şi nu se termină cu Neagu!”

CSM Bucureşti joacă acasă în ziua de Paşte, de la ora 15:00, cu Esbjerg. „Tigroaicele” vor să rupă blestemul şi să obţină calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor după o pauză de şapte ani. Adversarul este unul puternic, campioana Danemarcei oprind CSM-ul de două ori în această fază (în 2022 şi 2023).

, ultimul bifat pe teren propriu în EHF Champions League. Superstarul lui CSM Bucureşti se va retrage la finalul acestui sezon din postură de golgheter all time al competiţiei cu 1221 de goluri marcate până acum.

Cristina Neagu a recunoscut că ar fi perfect să se retragă din activitate cu o prezenţă în Final Four, după ani de zile în care echipa a ratat la mustaţă prezenţa în fazele finale din Liga Campionilor:

„Îmi doresc foarte mult să ajungem în Final4. Sigur, pentru mine este și ultima șansă să mai ajung în Final 4-ul Ligii Campionilor, dar cred că și noi, echipă CSM București, ne dorim foarte mult să ajungem în Final 4, după câțiva ani în care poate am fost de multe ori aproape, dar nu am reușit să ne calificăm.

Ar fi probabil un sfârșit perfect al carierei mele, să mergem în Final4, trăiesc cu această speranță și îmi doresc foarte mult lucrul acesta”, a spus Cristina Neagu într-un interviu pentru site-ul oficial al CSM Bucureşti.

Nu totul a fost roz în cariera Cristinei Neagu. Din 2011 până în prezent a fost nevoită să treacă prin trei accidentări care îi puteau curma cariera. În sezonul 2010-2011 a avut o problemă la cartilajul umărului, accidentare care a ţinut-o în afara parchetului pentru un an şi şapte luni!

Abia revenită pe teren, în 2013 a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate, La o vârstă fragedă a fost nevoită să stea peste doi ani şi jumătate pe bară, dar asta nu a doborât-o şi s-a întors mai puternică.

Ultima mare accidentare din cariera Cristinei Neagu a venit în 2018, la Campionatul European. O nouă ruptură a ligamentelor încrucişate care a ţinut-o 11 luni în afara activităţii handbalistice. Iar această putere de revenire a făcut-o să aibă o carieră stelară, care se va încheia în vara acestui an.

„Revenirile sunt un aspect al vieţii mele cu care mă mândresc și demonstrează cât de puternică sunt pe plan mental și cât de mult iubesc ceea ce fac. Am trecut de fiecare dată peste orice greutate și am vrut doar să joc handbal. Și am reușit!”, Cristina Neagu despre accidentări