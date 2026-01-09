Sport

Cristina Neagu, mesaj emoționant pentru tatăl său. Fosta sportivă și-a pierdut părintele în urmă cu aproape doi ani

Cristina Neagu a transmis un mesaj emoționant în memoria tatălui său. În curând se împlinesc doi ani de zile de când bărbatul a încetat din viață.
Valentina Vladoi
09.01.2026 | 19:00
Cristina Neagu mesaj emotionant pentru tatal sau Fosta sportiva sia pierdut parintele in urma cu aproape doi ani
Cristina Neagu, mesaj emoționant. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Cristina Neagu este de departe una dintre cele mai apreciate figuri din handbalul românesc. Iar deși a decis să se retragă din activitate în urmă cu câteva luni de zile, fosta campioană rămâne în centrul atenției.

Cristina Neagu i-a adus un omagiu tatălui său

Cristina Neagu și-a schimbat complet viața în ultimul an. De când a renunțat la handbal, sportiva călătorește destul de des și știe să se relaxeze. De altfel revenirea la o viață ”normală” nu e chiar atât de ușoară pe cât pare după ani întregi de antrenamente.

Și iată că odată cu trecerea timpului, fosta campioană a pierdut și oameni importanți din viața ei. Tatăl său, spre exemplu, Constantin Neagu, s-a stins din viață în luna aprilie 2024, la doar 68 de ani.

Pierderea tatălui a afectat-o destul de tare pe sportivă. Iar unele răni au în continuare nevoie de timp. Drept dovadă, aceasta a scris câteva cuvinte și a postat și o fotografie cu părintele său.

„8-ul care s-a transformat în infinit!”, a spus Cristina Neagu, pe rețelele de socializare. Menționăm faptul că tatăl sportivei ar fi împlinit 70 de ani, iar aceasta a vrut să îi aducă un omagiu.

Constantin Neagu s-a bucurat enorm pentru cariera fiicei sale

Între Cristina Neagu și tatăl ei, Constantin Neagu, a existat o relație specială și de susținere. De altfel părintele i-a fost alături sportivei în anii săi de activitate și a ajutat-o atât cât a putut.

Iar un moment important din cariera ei a fost în 2010, atunci când sportiva a fost desemnată câștigătoare a Balonului de Aur. La acel moment, tatăl său, Constantin Neagu, era în culmea fericirii.

„Doamna antrenoare Maria Covaci a fost cea care mi-a dat vestea cea mare. Când am vorbit cu Cristina la telefon pentru a o felicita m-au năpădit emoțiile și am izbucnit în plâns!”, a spus Constantin Neagu, în urmă cu 15 ani.

Mihai Bendeac, experiență neașteptată cu tatăl Cristinei Neagu

Menționăm faptul că deși Cristina Neagu e de ani buni un nume cunoscut din sportul românesc, familia sa a fost mereu modestă. Iar cea mai clară dovadă a reprezentat-o atitudinea lui Constantin Neagu.

În 2011, tatăl sportivei lucra la o firmă de taxi din București. La acel moment, Mihai Bendeac a ajuns să fie pasagerul său. De abia târziu și-a dat seama însă cu cine a stat de vorbă tot drumul. Iar momentul l-a bulversat pe faimosul actor.

„Un domn în jur de 50 de ani, îmbrăcat simplu, cu o modestie ce rima cu autoturismul destul de îmbătrânit și care-și trăda prin «gemetele» încheieturilor zecile si sutele de mii de kilometri parcurși prin gropile Bucureștiului.

Luându-mi privirea de la el, am observat un «brăduleț» odorizant agățat de oglinda retrovizoare, «brăduleț» pe care era imprimat numele echipei Oltchim Râmnicu Vâlcea. Încântat, i-am spus: «Apreciez că aveți în mașină însemnele Oltchimului! Sunt mare fan!». Dau să închid ușa și-l aud pe taximetrist spunându-mi cu niște ochi ce se transformaseră într-un ocean de mândrie: «Da. Îl am de la fata mea».

Curios, am întrebat: «Dar cine e fata dumneavoastră?». Mă așteptam să-mi spună că lucrează ca maseur, ca secretară la club, contabilă sau ceva de genul. Însă raspunsul m-a împietrit: «Cristina Neagu…»

Siderat, i-am întins mâna, zâmbind tâmp, și am îngăimat un penibil «Felicitări, vă rog să-i transmiteți toate cele bune și că sunt fanul ei». Am închis portiera, taxiul s-a îndepărtat și eu am rămas pe alee, împietrit precum statuia lui A.I. Cuza de la intrarea în parcul cu același nume”, povestea actorul acum câțiva ani.

