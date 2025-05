Cristina Neagu, mesaj ferm pentru români în privința alegerilor prezidențiale, după ce a primit cea mai înaltă distincţie: „Suntem într-o direcție bună și sper să rămânem pe ea”

, asta după ce handbalista a anunțat că se va retrage din handbal la finalul acestui sezon. Românca a fost vizibil emoționată și a vorbit inclusiv despre alegerile prezidențiale.

Cristina Neagu, o carieră fabuloasă dedicată handbalului de înaltă performanță

Cristina Neagu . Președintele interimar Ilie Bolojan a organizat un eveniment frumos la Palatul Cotroceni, acolo unde handbalista a fost decorată cu cea mai înaltă distincţie a statului român.

Ajunsă la vârsta de 36 de ani, sportiva va juca săptămâna aceasta ultimele meciuri în Liga Florilor alături de CSM București. Pe data de 8 iunie, în cadrul , aceasta se va retrage definitiv din activitate.

Imediat după încheierea evenimentului, Cristina Neagu a vorbit despre cât de mult înseamnă această zi pentru cariera ei, dar a transmis și un mesaj românilor, cu câteva zile înainte de .

„Am avut foarte mari emoții, sincer sunt foarte onorată. Îi mulțumesc încă o dată domnului președinte Ilie Bolojan, este o zi memorabilă pentru mine. Nu mă gândeam că voi ajunge aici, mă simt extraordinar. Mă simt specială. Am venit cu familia, cei mai importanți oameni pentru mine, mi-am dorit să fie alături de mine astăzi.

Când se cânta imnul pentru echipa națională intram cumva în elementul meu acolo. Aici e puțin diferit. Pentru mine înseamnă enorm de mult, sunt recunoscătoare, înseamnă că toată munca pe care am depus-o în 25 de ani de handbal a fost cu folos. Sunt mândră și recunoscătoare că am ajuns să trăiesc această zi.

Dacă îți dorești ceva cu adevărat, muncești pentru lucrul ăsta, aproape orice este posibil, poți să-ți atingi țelurile. Este una dintre cele mai prețioase medalii, alături de celelalte trofee. (n. r. dacă a discutat despre handbal cu Bolojan) Am discutat puțin, am discutat despre mai multe lucruri, am vizitat și Palatul, sunt foarte bucuroasă că am această oportunitate”.

Cristina Neagu, despre alegerile prezidențiale: „Suntem într-o direcție bună și sper să rămânem în această direcție”

„(n. r. dacă a invitat președintele la meciul de retragere) Da, i-am lansat invitația, acum mingea e la dânsul. (n. r. despre vot) Cu siguranță o să merg să votez, e o săptămână importantă pentru viața noastră, chiar vreau să îndemn oamenii să iasă la vot și să fie cât mai responsabili.

Președintele trebuie să fie cineva care să ne reprezinte cu demnitate, cred că această cale europeană pe care România o urmează de ani de zile este cea mai importantă pentru noi. Nu toate lucrurile sunt perfecte, dar suntem într-o direcție bună și sper să rămânem pe această direcție.

Știu că sunt ultimele două meciuri, importante, sper să câștigăm joi la Brăila și să devenim campioane naționale, pentru că îmi doresc foarte mult să închei cu încă un trofeu. M-am bucurat și la meciul de cupă, au fost niște emoții incredibile, mă bucur de cele două meciuri și sigur că mai am încă un meci pe 8 iunie, ultimul al carierei”.

Cristina Neagu: „Mi-am dedicat viața sportului, au fost multe momente frumoase, dar și multe dificile”

„Deocamdată nu simt nimic special, probabil că o să simt duminică, atunci când va fi ultimul meci oficial al carierei mele. Eu cred că greu o să îmi fie undeva în luna august. Atunci când o să îmi dau seama că nu mă mai apuc de pregătire o să fie un moment de cumpănă, dar cu siguranță o să mă obișnuiesc și fără handbal.

O să rămân aproape de handbal ca și spectator, dar pentru mine a venit momentul să spun stop, este ultima săptămână a carierei mele, după care urmează evenimentul de pe 8 iunie și alte lucruri frumoase în viața mea. Mi-am dedicat viața sportului, au fost multe momente frumoase, dar și multe dificile.

(n. r. despre faptul că CSM va retrage tricoul cu numărul 8) Știam că este o discuție, dar nu știam că este oficial. Le mulțumesc mult pe această cale, este un gest mare de respect și e ceva minunat pentru mine. Eu am fost Cristina Neagu, eu sper să nu se oprească handbalul la mine. Sper să vină din urmă jucătoare. Sunt suporterul handbalului românesc”, a declarat Cristina Neagu.