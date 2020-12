Cristina Neagu nu lasă naţionala la greu: “Cât voi putea să joc, o fac şi pentru România”

Cristina Neagu este omul cheie al naţionalei României şi la Campionatul European din 2020, în ciuda problemelor fizice cu care s-a confruntat în ultima vreme. Liderul naţionalei a vorbit cu jurnaliştii români după înfrângerea împotriva Croaţiei şi a spus că nu va lăsa echipa naţională atâta timp cât poate să joace handbal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Interul stânga a declarat că nu ştie ce s-a întâmplat împotriva Croaţiei şi de ce a jucat atât de slab echipa, însă că jucătoarele vor face tot posibilul să scoată maximum din ultimele două meciuri rămase la turneul final.

Pentru naţionala României urmează meciul împotriva Ungariei, confruntare care îi trezeşte amintiri neplăcute Cristinei. În 2018 s-a accidentat grav în meciul cu maghiarele şi a fost nevoită să stea pe bară aproape tot anul precedent. Mai jos, cele mai interesante declaraţii ale Cristinei Neagu:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu, declaraţii înaintea meciului cu Ungaria: “Am văzut criticii prezenţi pe reţelele de socializare”

despre critici: “După meciul împotriva Poloniei au apărut nişte critici pe reţelele de socializare. Oricum, ştiu că acolo oamenii comentează destul de mult. Şi atunci m-am referit la această chestie. Nu am citit aşa de mult presa, nu ştiu ce să spun. Dar, despre critici, am văzut că sunt destul de prezenţi pe reţelele de socializare”

despre plusurile de la Euro: “Poate experienţa pe care au mai prins-o unele fete la acest turneu final este plusul. Am avut unele momente bune şi prin apărare. E greu să iei ceva pozitiv după o victorie în patru meciuri. Eu zic să aşteptăm să se termine turneul şi abia apoi să vedem ce putem să luăm mai departe. Turneul preolimpic ne oferă o şansă uriaşă să mergem la Jocurile Olimpice”

ADVERTISEMENT

“Cel mai slab meci a fost împotriva Croaţiei. S-a adunat foarte multă oboseală”

despre problemele COVID-19 din lot: “Dacă nu ar fi fost aceşti factori, am fi reuşit între primele 8. În continuare avem această şansă. Obiectivul nostru este în primele 6 la fiecare turneu final. Însă, le-am pierdut şi pe Crina, şi pe Laura. Cel mai slab meci a fost împotriva Croaţiei. S-a adunat foarte multă oboseală pentru că unele dintre noi am jucat foarte mult. În acest an eram conştienţi că nu putem face asta”

despre faptul că şi la acest turneu final este cea mai bună jucătoare a României: “Nu cred că celelalte jucătoare nu încearcă să se autodepăşească. Alte colege au jucat foarte bine în alte turnee finale. Sunt multe debutante, multe dintre noi am jucat puţin şi am avut COVID-19. Am stat mult în izolare. Mă aşteptam ca în fiecare an aşteptările să fie foarte mari de la mine. Oamenii aşteaptă să marches foarte mult. Şi eu mă aşteptam. Pur şi simplu la acest turneu final am venit fără o pregătire adecvată şi nu am putut să fiu la cel mai înalt nivel al meu. Mi-e greu la fiecare meci şi am dureri de tot felul, dar nu am fost la nivelul la care îmi doresc. De aceea au şi existat discuţii”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Nu îmi fac griji, eu ştiu că voi deveni jucătoarea pe care o ştie toată lumea”

despre revenirea în formă: “Nu îmi fac griji, eu ştiu că voi deveni jucătoarea pe care o ştie toată lumea. Meciul cu Ungaria este foarte important, din toate punctele de vedere. Pentru noi, ca şi echipă este important pentru că vrem puncte. Strângem din dinţi, încercăm să strângem rândurile şi încercăm să câştigăm”

despre atmosfera de la echipă: “Atmosfera la echipă este ok. Am fost dezamăgite, am încercat să strângem rândurile, am încercat să vorbim între noi. Pur şi simplu s-au adunat mai multe lucruri. Nu am reuşit să strângem rândurile. Croaţia nu este mai bună ca România nici acum. Pur şi simplu sunt pe val şi, în curând, se va opri şi asta. Nu cred că pot maim ult de semifinale”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Atâta timp cât mă voi simţi bine fizic, o să joc şi pentru echipa naţională”

despre faptul că a contribuit la cele mai multe goluri ale României: “Chiar dacă echipa Croaţiei nu are nicio înfrângere, problema a fost la noi. Am spus după meciul cu Rostov că naţionala nu trebuie să se bazeze pe mine, dar am şi spus că voi încerca să fac totul pentru naţionala noastră. Am încercat să îmi ajut colegele prin pase. Jocul meu este important în angrenajul naţionalei, eu am încercat să strâng cât mai multe adversare lângă mine. Când nu pot înscrie, vreau să îmi pun în valoare colegele”

despre viitorul la naţionala României: “Am în plan să joc pentru echipa naţională şi anul viitor. O să vedem dacă reuşim să ne calificăm la Jocurile Olimpice, cum o să mă simt. Atâta timp cât mă voi simţi bine fizic, o să joc şi pentru echipa naţională. Avem o oportunitate mare să jucăm la Olimpiadă, aş vrea să jucăm şi la Olimpiadă”

ADVERTISEMENT

despre meciul cu Ungaria şi accidentarea de la Euro 2018: “La accidentarea cu Ungaria m-am gândit anul trecut, în Japonia. Acum, chiar nu mi-a stat gândul la asta. Încerc să nu mă mai gândesc la astfel de momente”