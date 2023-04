Cristina Neagu, o carieră specială! „Messi din handbal”, bornă istorică în Liga Campionilor şi la un pas de calificarea în Final Four

Cristina Neagu este una dintre candidatele pentru titlul de cea mai bună handbalistă din toate timpurile. Sportiva în vârstă de 34 de ani bate record după record. În luna noiembrie a devenit cea mai bună marcatoare din istoria Campionatelor Europene, iar în ianuarie 2023 a ajuns la 1.000 de goluri în EHF Champions League. Duminică începe cea mai importantă “dublă” a sezonului pentru CSM Bucureşti, cu Esbjerg, pentru calificarea în Final Four.

Însă, „Messi din handbal” a fost nevoită să urce un munte pentru a ajunge la aceste performanțe. Cariera ei a fost pusă în pericol în mai multe rânduri de accidentările grave, astfel că performanțele obținute de Neagu sunt cu atât mai importante cu cât a reușit să depășească obstacole grele.

De la 0 la 1.000 de goluri în 14 sezoane

Cristina Neagu a debutat, în Champions League, în 2009, când a fost transferată la Oltchim. A marcat patru goluri în primul meci din competiție, câștigat de vâlcence la Itxaco, în Spania, scor 27-24. Impactul la Oltchim a fost imediat, Neagu punând serios umărul la calificarea în finala Champions League, pierdută cu Viborg. A urmat o perioadă dificilă, cu multe accidentări, iar în 2013, Neagu a hotărât să facă pasul la Buducnost, echipă alături de care a câștigat singurul trofeu Champions League din carieră, în 2015. Doi ani mai târziu, în 2017, Cristina Neagu s-a întors acasă, la CSM București, pentru care a înscris 546 goluri. A jucat un Final Four alături de „tigroaice”, însă nu a reușit deocamdată să câștige Liga cu o echipă din România, obiectiv pe care îl poate realiza în acest sezon.

Görbicz, Neagu și Radicevic, cele trei jucătoare cu peste 1.000 de reușite în Ligă!

Recordul absolut de goluri în EHF Champions League a fost deținut până în acest sezon de legendara Anita Görbicz, cu 1.016 reușite. Însă, în decembrie 2022, recordul a fost bătut de Jovanka Radicevic, muntenegreanca depășind această bornă în meciul dintre Krim Ljubljana și Odense. Doar trei jucătoare au trecut de 1.000 de goluri în EHF Champions League: Jovanka Radicevic (1.070 de goluri), Anita Görbicz (1.016 goluri) și Cristina Neagu (1.015 goluri).

Cristina Neagu este în luptă cu Jovanka Radicevic pentru titlul de cea mai bună marcatoare all-time în Liga Campionilor. De menționat că extrema din Muntenegru a jucat patru sezoane de Ligă în plus pentru a ajunge la această performanță, în comparație cu Neagu. Görbicz este singura din acest „trident” retrasă din activitate.

Comparația Radicevic, Görbicz, Neagu în Liga Campionilor:

Jovanka Radicevic: 1.070 de goluri

18 sezoane disputate;

1 trofeu (2013 cu Györ);

Echipele la care a evoluat în Ligă: Buducnost, Györ, Vardar, CSM București, Kastamonu, Krim

Anita Görbicz: 1.016 goluri;

18 sezoane disputate;

5 trofee în Liga Campionilor (2013, 2014, 2017, 2018, 2019, toate cu Györ);

Echipele la care a evoluat în Ligă: Györ.

Cristina Neagu: 1.015 goluri;

14 sezoane disputate;

1 trofeu (2015 cu Buducnost Podgorica);

Echipele la care a evoluat în Ligă: Oltchim, Buducnost, CSM București.

Accidentările grave erau să îi curme cariera Cristinei Neagu! A avut o gaură în umăr

Cristina Neagu a fost în pericol să își încheie cariera de la o vârstă fragedă. Handbalista a trecut de cele mai grave accidentări din sport, inclusiv o gaură în cartilajul umărului drept, brațul de aruncare. În ultimii 13 ani, interul stânga a suferit trei accidentări grave și patru operații, care au ținut-o departe de gazon mai bine de doi ani. De fiecare dată a reușit să revină la nivelul extraterestru cu care ne-a obișnuit.

Accidentările grave din cariera Cristinei Neagu:

martie 2011 – octombrie 2012. Accidentare la cartilajul umărului drept, 20 de luni de pauză. Operată la New York, la sugestia lui Ion Țiriac.

ianuarie 2013 – august 2013. Ruptură a ligamentelor încrucișate la genunchiul stâng, 8 luni de pauză,. Operată în Belgia de celebrul chirurg Marc Martens.

decembrie 2018 – noiembrie 2019. Ruptură la ligamentul încrucișat anterior la genunchiul drept, 10 luni de pauză. Operată în Belgia

Lucruri mai puțin știute despre Cristina Neagu: îi plac mașinile Mercedes și îl admiră foarte mult pe Federer!

Cristina Neagu este foarte pretențioasă atunci când își alege o mașină, dar are o slăbiciune la acest capitol: îi plac mașinile Mercedes, drept dovadă a avut mai multe modele ale constructorului german de-a lungul timpului: „Îmi plac foarte mult mașinile. Din păcate, la noi în țară nu prea ai unde să mergi cu viteză și oricum eu prefer să merg așa mai «safe», să fie totul în regulă, să nu am parte de accidente. Asta e cel mai important”.

Deși cariera profesională îi ia o mare parte din timp, Cristina Neagu a declarat într-un interviu că își dorește o familie mare: „Doresc să am doi sau trei copii, între care neapărat un băiat. Sunt genul de persoană care pune suflet şi când fac ceva, îmi place să fac bine. Când mă voi mărita, îmi voi dedica tot timpul meu familiei”.

Unul dintre ticurile Cristinei Neagu este să scoată limba în timpul aruncării. Nu și-a dat seama de acest lucru decât mai târziu, după ce a văzut poze: „Scot limba când arunc fără să-mi dau seama. M-au mai întrebat şi prietenii, am văzut şi eu în poze. Probabil că fac asta de mult timp, dar nu e un tic nervos. Pur şi simplu, acela e gestul pe moment”.

Printre hobby-urile pe care le are Cristina Neagu este participarea la concerte, mersul la cinema, dar și cititul de cărți. Sportivul model a interului stânga de la CSM București este Roger Federer. În ceea ce privește destinația de vacanță, Cristina Neagu preferă marea și plaja.

„Îmi place că avem mult talent în handbalul românesc și întotdeauna a scos jucătoare rare, însă îmi displace că nu avem strategii pe termen lung. De exemplu, echipa națională, în ultimii 15-20 ani, a avut generații de excepție, dar performanțele au fost rare. Nu s-a reușit gândirea unor strategii pe termen lung, așa cum au alte echipe”, Cristina Neagu, într-un interviu FANATIK

Antrenorii din cariera de club a Cristinei Neagu

Cariera profesionistă a Cristinei Neagu a început la clubul Activ Ploiești, fiind remarcată de Cristian Iancu, cel care a spus: „Am adus-o pe două mingi și jumătate!”. Acolo l-a avut ca antrenor pe Ion Nicolae, cel care a marcat primii pași în handbalul profesionist pentru Neagu. În 2006, Cristina Neagu a fost remarcată de Mariana Târcă, legendara jucătoare a României și antrenoare la Rulmentul Brașov.

A fost transferată pentru 50.000 de euro sub Tâmpa, acolo unde a evoluat între 2006 și 2009. Apoi a făcut pasul la Oltchim, echipă de elită în Europa, sub comanda lui Radu Voina, alături de care a jucat finala Ligii din 2010. În următoarele sezoane de la Oltchim, Cristina Neagu a fost pregătită de Anja Andersen și Jakob Vestergaard.

A semnat, în 2013, cu Buducnost, iar în următorii patru ani a jucat sub comanda lui Dragan Adzic, reputatul antrenor muntenegrean. A revenit „acasă”, în 2017, la CSM București. A venit într-o perioadă turbulentă pentru „tigroaice”, iar în cei șase ani a schimbat tot atâția antrenori: Helle Thomsen, Per Johansson, Karl Magnus Johansson, Dragan Djukic, Tomas Ryde și Adi Vasile, cel care este cel mai longeviv tehnician al „tigroaicelor”, în funcţie de la 1 octombrie 2019.

CV an cu an în Liga Campionilor

Debut exploziv cu Oltchim Râmnicu Vâlcea

Cristina Neagu a avut un debut exploziv cu Oltchim Râmnicu Vâlcea în EHF Champions League. Interul stânga a marcat 65 de goluri în sezonul de debut şi a jucat finala la prima participare, pierdută în faţa danezelor de la Viborg, scor 52-60. În următoarele sezoane, Oltchim a ajuns până în semifinale, dar Cristina Neagu a marcat mai puţine goluri, fiind chinuită de accidentări.

2009/2010 – Oltchim Râmnicu Vâlcea: 65 de goluri

2010/2011 – Oltchim Râmnicu Vâlcea: 21 de goluri

2012/2013 – Oltchim Râmnicu Vâlcea: 18 goluri

Buducnost, echipa la care a renăscut ca pasărea Phoenix

Muntenegrenii au riscat, transferând-o pe Cristina Neagu, care nu a fost recuperată după accidentările grave suferite la Oltchim. Pariul lui Adzic a fost câştigător pentru că Neagu s-a transformat într-o maşină de handbal la Podgorica, club alături de care a participat de fiecare dată în Final Four.

2013/2014 – Buducnost: 64 de goluri

2014/2015 – Buducnost: 102 goluri

2015/2016 – Buducnost: 94 de goluri

2016/2017 – Buducnost: 90 de goluri

Mai mult de jumătate dintre golurile din Ligă au fost marcate pentru CSM Bucureşti!

Cristina Neagu este la al şaselea sezon la CSM Bucureşti. Interul stânga a marcat 536 dintre golurile ei în Ligă pentru „tigroaice”. A luat bronzul în 2018, însă unul dintre visurile superstarului este să câştige Champions League cu o echipă românească.

2017/2018 – CSM Bucureşti: 110 goluri

2018/2019 – CSM Bucureşti: 49 de goluri

2019/2020 – CSM Bucureşti: 72 de goluri*

2020/2021 – CSM Bucureşti: 115 goluri

2021/2022 – CSM Bucureşti: 110 goluri

2022/2023 – CSM Bucureşti: 105 de goluri până acum

*sezon anulat înainte de sferturi din cauza pandemiei

A câştigat Liga în primul sezon în care a marcat mai mult de 102 goluri!

are un singur titlu în Champions League, câştigat cu Buducnost Podgorica, în 2015. Interul stânga a avut un sezon de vis, în care a depăşit, în premieră, graniţa celor 100 de goluri în Champions League (102).

În finală a marcat doar de trei ori, însă a avut o evoluţie solidă în victoria muntenegrencelor în faţa lui Larvik, echipă care avea jucătoare ca Nora Mork, Sandra Toft, Kristine Breistøl sau Marit Malm Frafjord.

Două înfrângeri în ultimul act din EHF Champions League!

Cristina Neagu a fost cea mai bună jucătoare a Oltchimului în finala de Champions League din 2010, jucată în faţa lui Viborg. În ambele manşe, Neagu a marcat câte şase goluri, insuficient pentru ca echipa vâlceană să intre în calculele pentru titlu. Viborg s-a impus cu 60-52.

A doua finală pierdută a fost în sezonul 2013-2014, la primul său sezon la Budunost. Muntenegrencele au pierdut ultimul act cu Györ, scor 27-21. Neagu a mai participat de alte trei ori în Final Four, de două ori cu Buducnost şi o dată cu CSM Bucureşti.

Bornele Cristinei Neagu în Liga Campionilor:

Golul 1: Ixtaco – Oltchim Râmnicu Vâlcea 24-27 (24.10.2009)

Golul 100: Hypo Viena – Oltchim Râmnicu Vâlcea 24-25 (11.11.2012)

Golul 500: CSM Bucureşti – Krim Ljubljana 30-18 (07.10.2017)

Golul 800: ŢSKA Moscova – CSM Bucureşti 24-19 (11.04.2021)

Golul 900: CSM Bucureşti – Esbjerg 25-26 (01.05.2022)

Golul 1000: Bietigheim – CSM Bucureşti 25-27 (22.01.2023)

Mare fan FCSB! Îi încurajează pe roş-albaştrii din tribune

Echipa de fotbal favorită a Cristinei Neagu este FCSB. Superstarul lui CSM Bucureşti merge şi pe Arena Naţională ori de câte ori are ocazia pentru a fi aproape de favoriţii ei. Înainte de meciul dintre FCSB şi Viktoria Plzen din 2017, Neagu declara:

„Țin cu Steaua, cunosc o singură Steaua, cu ea țin de când sunt mică. Am venit să mă uit la meci, e o partidă importantă, cred că n-am mai fost pe stadion de un an de zile. Acum sunt acasă și cred că o să vin mai des să văd meciurile. N-am mai fost de mult la meciuri, nu am un jucător preferat”

Maşina de făcut bani! Cel mai mare salariu din handbalul feminin

Cristina Neagu a semnat, în decembrie 2021, cel mai mare contract din handbalul feminin. Interul stânga câştigă 20.000 de euro lunar la CSM Bucureşti, însă, pe lângă salariu, are parteneriate importante cu Red Bull şi BRD, care îi rotunjesc încasările. De-a lungul anilor, Cristina Neagu a mai avut parteneriate cu DB Schenker Romania sau Tedi.

Ce spune despre retragere: „Handbalul nu se va opri în loc!”

Iubitorii handbalului din România se gândesc cu înfrigurare la momentul în care se va retrage Cristina Neagu din activitate. FANATIK, sportiva a vorbit despre acest lucru:

„Handbalul nu se va opri în loc după ce eu nu o să mai joc pentru echipa națională! Sigur că am fost o jucătoare importantă, mai ales în ultimii zece ani, și am contribuit foarte mult la cele două medalii câștigate de prima reprezentativă, însă handbalul nu a început cu Cristina Neagu și nici nu se va termina cu Cristina Neagu!”

Recordurile Cristinei Neagu

Superstarul de la CSM Bucureşti este în luptă cu recordurile. Cristina Neagu a câştigat de cele mai multe ori titlul de cea mai bună jucătoare a lumii, având patru astfel de distincţii (2010, 2015, 2016 şi 2018).

În luna noiembrie a devenit cea mai bună marcatoare din istoria Campionatelor Europene, cu 296 de goluri, peste legendarii Gudjón Valur Sigurdsson (288 de goluri) şi Nikola Karabatic (279 de goluri). Cristina Neagu este şi printre golgheterii naţionalei României all-time, cu 936 de goluri, însă este departe de recordul Marianei Târcă, cea care a înscris de 2.043 de ori sub „tricolor”.

„Este un sentiment de mândrie! Însă este o performanță care s-a obținut cu enorm de multă muncă și pentru mine, sincer, cel mai important lucru pe care l-am realizat în acești ani a fost acela că am reușit să revin la un nivel foarte bun după fiecare accidentare. Faptul că am fost nominalizată la titlul de cea mai bună jucătoare din lume în fiecare an în care nu am fost lovită spune multe despre modul în care mă dedic, iubesc și respect sportul pe care îl practic”, Cristina Neagu, despre faptul că este singura handbalistă cu patru titluri de cea mai bună jucătoare