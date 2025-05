Cristina Neagu, pasionată de fotbal înainte de a alege handbalul: „A fost pură întâmplare! Când am început, nu ştiam absolut nimic”

Cristina Neagu spune adio handbalului. De patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, , organizată pe data de 8 iunie la Sala Polivalentă, unde vor participa nume mari din handbalul românesc şi internaţional.

Cristina Neagu, pasionată de fotbal înainte de a alege handbalul: „A fost pură întâmplare!”

Într-un interviu acordat Superbet, putea să ia o altă traiectorie. Înainte să ajungă la handbal, Neagu era pasionată de fotbal şi a ajuns la sportul de pe semicerc din întâmplare:

„Am jucat fotbal, baschet. Eram genul de copil care stă toată ziua afară. Săream garduri, simţeam că am sportul în sânge. La handbal am ajuns din pură întâmplare. N-o să uit niciodată. Era finalul clasei a IV-a.

A venit doamna Covaci, care ulterior a devenit prima mea antrenoare şi a zis că o să ţină nişte antrenamente de handbal în sala aia mică de la şcoală. Ne-a explicat puţin ce înseamnă handbalul, că habar n-aveam.

„M-am dus la un antrenament şi mi-a plăcut foarte mult din prima”

Nu văzusem în viaţa mea un meci de handbal, nu ştiam cu ce se mănâncă. Mie dacă îmi plăcea, eram toată ziua în curtea şcolii. Şi am zis să încerc. M-am dus la un antrenament şi mi-a plăcut foarte mult din prima.

Mie îmi plăcea foarte mult şi baschetul, mi se părea că mă pricep, deşi eram mică de înălţime. Doamna Covaci a venit şi a spus: „Nu, nu, Cristina trebuie să vină la handbal”. A vorbit cu cealaltă antrenoare care voia să mă păstreze la baschet.

Erau şi nişte diferenţe, la handbal ai voie să faci trei paşi, la baschet doar doi. Până la urmă am ales să merg la handbal”, a spus Cristina Neagu într-un .

Pe 8 iunie la Sala Polivalentă va avea loc evenimentul de retragere din activitate al Cristinei Neagu. Pe lângă un meci de handbal, vor avea loc multe activităţi şi în afara sălii va fi montat un ecran uriaş pentru fanii care nu au prins bilet.