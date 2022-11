Cristina Neagu pune tunurile pe arbitri după înfrângerea la limită cu Țările de Jos: “Nu am înţeles mare lucru!”

din debutul Campionatului European de handbal feminin. “Tricolorele” au reuşit să revină în mai multe rânduri pe tabelă, însă în final nu au putut să egaleze.

Cristina Neagu pune tunurile pe arbitrii după înfrângerea la limită cu Țările de Jos

Cristina Neagu nu a prins cea mai bună seară. A marcat doar trei goluri din 11 aruncări. La finalul meciului, interul stânga şi-a felicitat colegele pentru dăruire şi atitudine, dar a fost nemulţumită de arbitrajul celor doi norvegieni:

“A fost un meci de luptă, așa cum arată și tabela. Cred că am fost foarte aproape și vreau să-mi felicit colegele, pentru că noi avem o echipă foarte tânără, cu puțină experiență.

Astăzi am luptat nebunește și cred că, pe final, puteam lua puncte. Să fiu sinceră, cred că a fost vorba și de puțin noroc, pentru că noi am ratat, ele au marcat și asta a fost povestea. A fost avantaj de un gol pentru ele, dar putea, cu ușurință, să fie un gol avantaj pentru noi sau să fie remiză.

“A fost puțin ciudat și modul de arbitraj, nu am înțeles mare lucru, așa că am încercat să ne adaptăm”

Pentru mine, a fost puțin ciudat și modul de arbitraj, nu am înțeles mare lucru, așa că am încercat să ne adaptăm. Dar cred că, la final, am făcut o treabă bună.

Sincer, sunt mândră de ceea ce am făcut, nu am luat puncte, dar e primul meci și, dacă jucam la fel, avem șanse să avansăm în faza eliminatorie și să facem lucruri bune și acolo. Sunt foarte mândră să avem atâția fani în sală, ne-am simțit ca acasă”, a spus Neagu la finalul meciului.

Pera: “Ne-am ridicat la nivelul Olandei, o echipă care a învins la ultimul turneu de în pregătire pe Norvegia la 9 goluri”

şi-a felicitat şi el elevele pentru determinare şi speră ca la următoarele meciuri să le aibă la dispoziţie pe Lorena Ostase şi Yulia Dumanska. după ce s-a lovit de bară:

“Sunt mulțumit de atitudinea, spiritul de luptă și sacrificiu al echipei și totodată de faptul că nu am cedat până în ultima secundă de joc. Consider că am arătat unitate de grup, dorință de a performa și ne-am ridicat la nivelul Olandei, o echipă care a învins la ultimul turneu de în pregătire pe Norvegia la 9 goluri, pe Danemarca și Brazilia, astfel că poate reprezenta o pretendentă serioasă la medalie.

Având în vedere contextul actual, echipa României a confirmat jocul bun cu Germania și în meciul cu Olanda, însă ne-a lipsit șansa de a obține cel puțin un rezultat de egalitate, care ar fi fost mai echitabil în urma jocului prestat.

“Sper ca Yulia și Lorena să se recupereze cât mai repede”

Sper ca Yulia și Lorena să se recupereze cât mai repede pentru a avea mai multe soluții în meciurile următoare și să ne recuperăm toate jucătoarele pentru meciul împotriva campioanei olimpice, Franța.

Țin să mulțumesc în numele echipei tuturor suporterilor care ne-au susținut din tribună la meciul de debut și vom încerca să facem tot ce ține de noi să le aducem cât mai multe bucurii tuturor românilor care susțin necondiționat naționala României”, a spus Florentin Pera după meci.

România va juca următorul meci împotriva Franţei, campioana olimpică en-titre. Meciul este programat luni, de la ora 21:30 şi se va disputa la Skopje.