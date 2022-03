Cristina Neagu revine în echipa naţională după zece luni! România, meci crucial pentru Euro cu Danemarca

România joacă împotriva Danemarcei în preliminariile Campionatului European de Handbal, din 2022. “Tricolorele” nu stau excelent, cu trei puncte obţinute în primele două meciuri, astfel că o victorie în meciul de miercuri de la Mioveni ar aduce mai multă linişte în lotul României.

Cristina Neagu revine în echipa naţională după zece luni!

Cristina Neagu revine după 10 luni în echipa naţională. În finalul lunii aprilie 2021, după ce România obţinea calificarea la Campionatul Mondial, interul stânga a luat decizia să se de la prima reprezentativă, lipsind de la primele două meciuri din preliminarii şi de la turneul final.

Neagu a promis că va reveni alături de “tricolore” în 2022 şi s-a alăturat lotului condus de Adi Vasile în prima acţiune a anului, dubla din preliminariile CE cu Danemarca. Sunt două meciuri importante, care pot cântări greu în lupta pentru calificare:

“A venit și primăvara, a venit martie și sincer mă bucur să prind lucrul ăsta aici, alături de echipa națională, alături de fete. Mă bucur că am revenit, deși cred că cea mai bună decizie pe care am luat-o a fost aceea de a rămâne acasă la Campionatul Mondial, pentru că în felul acesta am reușit să am mai multă grijă de mine, de corpul meu, de accidentări.

“Cred că nu s-a mai întâmplat să jucăm acasă împotriva Danemarcei, s-a întâmplat poate împotriva Rusiei sau Norvegiei”

Însă acum am revenit cu inima plină și cu multă încredere și cu dorință de a câștiga miercuri. Până la urmă e un meci de calificare, chiar dacă face parte dintr-o grupă, și nu neapărat un baraj, sau un meci de la un turneu final.

E o partidă foarte importantă pentru noi, jucăm în fața propriilor spectatori și ne dorim să facem un meci bun și să obținem o victorie. Cred că nu s-a mai întâmplat să jucăm acasă împotriva Danemarcei, s-a întâmplat poate împotriva Rusiei sau Norvegiei, și de fiecare dată sala a fost plină. Cred că atât cât ne va permite spațiul și ne vor permite restricțiile, cu siguranță că oamenii vor fi alături de noi”, a spus Neagu.

Adi Vasile: “Ne bucură revenirea Cristinei Neagu, din păcate avem alte lipsuri, dar asta e viața, trebuie tot timpul să fim atenți”

se bucură de revenirea Cristinei Neagu, însă problemele de lot îi dau bătăi de cap, Cristina Laslo, Alina Ilie şi Sonia Seraficeanu:

”Așa cum știți și ați văzut-o în atâția ani, Cristina e un român din acela foarte patriot și n-aș putea s-o spun altfel decât prin lucrurile pe care le demonstrează pe teren.

Ne bucură revenirea ei, din păcate avem alte lipsuri, dar asta e viața, trebuie tot timpul să fim atenți, să fim alerți, să eficientizăm tot ce avem în momentul de față ca grup și sunt convins că o vom face”, a spus selecţionerul.

Lotul României pentru meciurile cu Danemarca:

Portari: Dumanska, Ciucă, Hosu

Extreme stânga: Dincă, Dindiligan

Interi stânga: Neagu, Bazaliu, Harabagiu, Tîrcă, Polocoșer

Centri: Zamfirescu, Dache

Interi dreapta: –

Extreme dreapta: Badea, Moroianu

Pivoţi: Pintea, Ostase, Subțirică

Fără inter dreapta de meserie cu Danemarca! Alina Ilie are bronşită

România va aborda meciurile cu Danemarca fără inter dreapta de meserie, după ce Alina Ilie suferă de bronşită şi nu a putut să se antreneze în ultimele săptămâni. Este un post vulnerabil de mult timp în naţionala noastră.

Meciul România – Danemarca va avea loc miercuri, de la ora 18:05, la Mioveni, în noua sală de sport din localitate. În arena de 5.000.000 de euro, “tricolorele” au jucat şi meciul inaugural din grupa preliminară, câştigat cu 26-19 cu Insulele Feroe.

Programul grupei preliminare:

Miercuri, 2 martie

Ora 18.05 ROMÂNIA – Danemarca

Ora 21.00 Insulele Feroe – Austria

Sâmbătă, 5 martie

Ora 17.10 Danemarca – ROMÂNIA

Ora 18.30 Austria – Insulele Feroe

Miercuri, 20 aprilie

Ora 21.25 Austria – Danemarca

Ora 21.00 Insulele Feroe – ROMÂNIA

Sâmbătă, 23 aprilie

Ora 17.10 Danemarca – Insulele Feroe

Duminică, 24 aprilie

Ora 18.00 ROMÂNIA – Austria

România, duel cu Austria pentru locul doi? Nordicele sunt favorite la câştigarea grupei

România are nevoie măcar de o victorie împotriva Danemarcei pentru a nu tremura pentru calificare în duelul cu Austria. În turul de la Viena, “tricolorele” au egalat în ultima secundă printr-un gol marcat de Bianca Bazaliu, scor 33-33.

Austria a pierdut duelul cu Danemarca şi speră ca nordicele să îşi respecte statutul de favorite şi în faţa României. În schimb, dacă echipa lui Adi Vasile câştigă măcar un meci din “dubla” cu Danemarca, va mai lua din presiune. La turneul final se califică primele două clasate.

Clasament Grupa 2

1. Danemarca 4p

2. România 3p

3. Austria 1p

4. Insulele Feroe 0p

”Atmosfera este una foarte bună. Mă gândesc că toată lumea este fericită că e din nou la echipa națională. Eu una sunt foarte încântată și abia aștept să jucăm. Mă bucur că sunt aici zilele astea, chiar sunt cu energie și cred că toată lumea este la fel. Eu sper că nu avem de ce să simțim presiune. Trebuie să ne bucurăm de joc, să ne bucurăm de handbal, să ne bucurăm că jucăm acasă și asta ne va ajuta să exprimăm ceea ce noi putem oferi”, Crina Pintea