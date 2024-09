Cristina Neagu a anunțat joi seară, 12 septembrie, că sezonul 2024/2025 va fi ultimul din cariera sa. va pune capăt la finalul stagiunii unei cariere spectaculoase, în care a cucerit trofeul Ligii Campionilor și în care a fost desemnată de 4 ori cea mai bună handbalistă a lumii.

Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din activitate: „Niciodată nu e momentul potrivit, dar am hotărât asta”

Cristina Neagu, 36 de ani, a făcut anunțul la pupitrul Știrilor Pro TV în compania prezentatoarei Andreea Esca. În actuala stagiune, handbalista are în competiția feminină.

„Am decis ca la finalul actualului sezon să mă retrag din carieră. Niciodată nu e momentul potrivit, dar am hotărât că acesta este ultimul meu sezon pe terenul de handbal.

Vreau să mă bucur pe deplin de fiecare meci pe care îl voi juca. Voi organiza o caravană care va merge cu mine în toate orașele tării și mă voi întâlni cu fanii la finalul meciurilor”, a spus Cristina Neagu.

Cristina Neagu, carieră spectaculoasă! „Messi” din handbal face pasul în spate: „Am avut multe momente grele”

Cristina Neagu a câștigat medalia de bronz cu echipa națională de handbal feminin a României atât la Campionatul European (2010), cât și la Campionatul Mondial (2015). În același an, handbalista care evoluează pe postul de inter stânga a câștigat trofeul Ligii Campionilor cu Buducnost.

„Sunt 25 de ani de carieră. Și 20 de ani la cel mai înalt nivel. Am trecut prin multe momente frumoase. Sigur, oamenii țin minte trofeele. M-am bucurat tare de trofeul Ligii Campionilor și de cele două medalii pe care le-am câștigat cu echipa națională.

Da. Am avut multe momente grele din cauza accidentărilor. Am stat aproape patru ani în afara terenului. Am descoperit multe lucrurile în acea perioadă. Cum ar fi să ai răbdare.

Și să nu renunți niciodată. Cred că mi-am și depășit nivelul după aceste accidentări. Sincer îți spun, le consider cele mai mari victorii ale carierei mele”, a mai spus Cristina Neagu.

de 5 ori a fost desemnată Cristina Neagu cel mai bun inter stânga din Liga Campionilor

de 5 ori a fost desemnată Cristina Neagu cel mai bun inter stânga din România

Cristina Neagu, pusă în dificultate de Andreea Esca: „E o întrebare bună”

Întrebată dacă este rușinos să se retragă într-un moment în care Bucureștiul încă nu dispune de o sală polivalentă, Cristina Neagu a avut răspuns clar. Handbalista le cere politicienilor mai multe investiții în sport.

„E o întrebare bună. Și grea, pentru că sunt anumite lucruri care nu țin de noi, sportivii. Am văzut și acum după Jocurile Olimpice că sportivii vorbesc și cer ajutorul.

Eu am cerut o sală polivalentă de cel puțin șapte-opt ani de zile și lucrul ăsta nu se întâmplă. Ne dorim ca politicienii să investească mai mult în sport. Poate, oarecum, e rușinos că în București nu există”, au fost cuvintele Cristinei Neagu.

Cristina Neagu deține recordul pentru cele mai multe goluri marcate în istorie la un Campionat European atât la feminin, cât și la masculin. În prezent, Neagu are 1.136 de goluri în Liga Campionilor.

FC Activ Ploieşti, Rulmentul Braşov, Oltchim Râmnicu Vâlcea, Buducnost şi CSM Bucureşti sunt echipele din cariera Cristinei Neagu