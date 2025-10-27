Cristina Neagu stă departe de România. Cu ce se ocupă fosta cea mai bună handbalistă a lumii

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu a fost declarată de patru ori cea mai bună jucătoare de handbal din lume. S-a întâmplat în 2010, 2015, 2016, dar și în 2018. Românca a spus adio handbalului în această vară, după ce a câștigat un nou titlu de campioană cu CSM București.

Cristina Neagu se află în Statele Unite

În care a cucerit 26 de trofee și a evoluat timp de 17 ani în naționala României, cu care a obținut bronzul mondial în 2015, dar și pe cel european, în 2010.

Cristina Neagu se poate lăuda cu faptul că a prins șapte Campionate Mondiale, unde a evoluat în 48 de meciuri și a marcat 250 de goluri pentru reprezentativa României. De asemenea, ea a reușit să depășească borna de 1.100 de goluri marcate în Liga Campionilor la handbal feminin.

După ce a renunțat la handbal, Neagu face lucrurile care i-au lipsit în carieră. Iar unul dintre ele este călătoritul. Cristina se află de mai mult timp în Statele Unite, vizitând locuri memorabile, precum canioanele din Arizona.

Ea a mers acolo la invitația unei prietene bune și înaintea plecării a declara că se află într-un moment în care nu duce deloc dorul activității sportive.

Cristina nu duce dorul handbalului

„Nu îmi lipseşte deloc handbalul. Pe cât de mult iubesc handbalul, chiar nu-mi lipseşte deloc. În perioada asta am putut să petrec mai mult timp cu familia şi, pur şi simplu, să nu mai fiu la program. Să pot să mă trezesc şi să mă gândesc ce vreau să fac astăzi, fără să trebuiască să fiu la o anumită oră undeva.

Să merg la sală, să mă apuc iarăşi de bandajele alea, iarăşi dureri, încălzeşte-te, ş.a.m.d. Sigur că le-am făcut cu plăcere. Am iubit handbalul foarte mult şi încă îl iubesc, dar iubesc şi viaţa de după handbal. Iubesc să nu mai fiu la program, să iau decizii de moment.

Îmi place şi viaţa fără sport, deşi mai merg uneori la sală şi, cu siguranţă, o să continui să fac mişcare. Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie. Am avut o carieră de vis. Poate nici nu visam la aşa ceva, când eram mică şi îmi propuneam lucruri mari”, a declarat Cristina Neagu, într-un interviu acordat pentru Antena Sport, în luna septembrie.

Neagu a marcat 936 de goluri pentru România

Neagu a jucat de 213 ori în tricoul echipei naționale, marcând 936 de goluri. În 2010, a fost declarată cea mai bună marcatoare a Campionatului European, cu 53 de goluri. Românca a fost numită jucătoare MVP la Campionatul Mondial din Danemarca din 2015, unde a marcat 63 de goluri, fiind cea mai bună marcatoare din competiție.

