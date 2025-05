Cristina Neagu, ultimul dans al unei cariere stelare: „Handbalul nu a început şi nu se va încheia cu mine!”. Recorduri, accidentări horror, performanţe şi dezamăgiri

Cristina Neagu va juca duminică, de la ora 15:00, ultimul meci dintr-o carieră stelară. CSM Bucureşti întâlneşte Corona Braşov în Sala Polivalentă, în ultima etapă a Ligii Naţionale. Chiar dacă titlul este deja acontat, meciul este sold out şi peste 5000 de oameni vor veni să spună adio unei legende.

Incursiune în cariera Cristinei Neagu: „Am adus-o pe două mingi și jumătate!”

După mai bine de două decenii în handbalul mare, Cristina Neagu se retrage din activitate, la vârsta de 36 de ani. FANATIK vă propune o incursiune în cariera stelară a handbalistei, care a trăit succese uriaşe, momente dureroase, recorduri istorice şi dezamăgiri.

S-a născut în Bucureşti, pe 26 august 1986, în cartierul Ghencea, acolo unde a şi copilărit. La vârsta de 12 ani a fost descoperită de Maria Covaci, care i-a fost prima antrenoare de handbal. Cariera profesionistă a început la Activ Ploieşti.

Cristian Iancu este omul care a remarcat-o pe Neagu şi a spus ulterior: „Am adus-o pe două mingi și jumătate!”. Ascensiunea Cristinei Neagu avea să fie fulminantă, în 2006 fiind transferată de Mariana Târcă, legendara jucătoare a României și antrenoare la Rulmentul Brașov.

Clubul de sub Tâmpa a plătit 50.000 de euro pentru transferul Cristinei Neagu, iar interul stânga a jucat la Braşov între 2006 şi 2009, când a făcut pasul la Oltchim Râmnicu Vâlcea, club de top în Europa.

„Îmi place că avem mult talent în handbalul românesc și întotdeauna a scos jucătoare rare, însă îmi displace că nu avem strategii pe termen lung. De exemplu, echipa națională, în ultimii 15-20 ani, a avut generații de excepție, dar performanțele au fost rare. Nu s-a reușit gândirea unor strategii pe termen lung, așa cum au alte echipe, astfel încât să obținem performanțe în ani consecutivi, nu o dată la 5 sau la 10 ani”, Cristina Neagu, într-un interviu pentru FANATIK

A pierdut o finală de Champions League cu Oltchim!

Cu Oltchim Râmnicu Vâlcea a jucat prima finală de Liga Campionilor din carieră, în 2010. Echipa antrenată de Radu Voina a pierdut atunci ultimul act împotriva lui Viborg. A jucat până în 2013 la Vâlcea, dar nu a mai reuşit să repete performanţele din sezoanele precedente.

În 2013, Cristina Neagu a început prima şi singura experienţă în străinătate, la Buducnost, unde a jucat sub comanda lui Dragan Adzic. Alături de echipa din Muntenegru a cucerit şi singura Ligă a Campionilor din palmares, în 2015.

Doi ani mai târziu s-a întors acasă, la CSM Bucureşti, club de la care se va retrage. A jucat o dată în Final Four cu „tigroaicele”, în 2018, reuşind să câştige medalia de bronz. Are cinci titluri şi şase Cupe ale României alături de CSM Bucureşti.

A jucat 17 ani în naţionala României! Debutată de Tadici: „Vine Neagu! Nu mai discutăm”

Cristina Neagu a fost o piesă importantă în naţionala României timp de aproape două decenii. Debutul a venit la 19 ani, în 2007. Gheorghe Tadici a avut inspiraţia de a o lua din lotul B de la Trofeul Carpaţi, în lotul pentru Campionatul Mondial.

Fostul selecţioner a povestit pentru FANATIK cum a debutat-o pe Cristina Neagu în echipa naţională: „Am convocat-o la lotul B cu generația ei de 88-89. A fost Trofeul Carpați la Cluj, a jucat acolo, a mers destul de bine. Erau două, trei senatoare care credeau că sunt de neînlocuit.

Iar când am făcut lotul după Trofeul Carpați a fost o pauză de vreo trei zile și i-am spus lui Muși: «Bă, eu o chem pe asta«, «Hai, mă, că e mică, că are 19 ani, ce poate să ne ajute?»

Și i-am spus: «Băi, fii atent, decât să ducem de astea care sunt însoțitoare oricum (n.r. – râde), vine Neagu! Nu mai discutăm…». Era mult mai rea, ca joc, și avidă de performanțe. Pe fapte, nu pe dat din gură. Și am dus-o la Campionatul Mondial din 2007. Meciul cu Franța, patru reprize de prelungiri, nu s-a mai întâmplat niciodată, Paris-Bercy, 18.000 de oameni…

Meci direct cu ele pentru calificare în 1-4. Aveau echipă mare. Am stat și m-am gândit: «Risc cu asta? Aia în poartă nu o știe pe Neagu. Două-trei atacuri, ce-o fi…» Am băgat-o și a pocnit una de nici nu a mișcat portărița Franței. Am discutat cu Cristina: «Băi, tragi numai în lung». Avea aruncarea asta pe întors. A dat trei goluri, am intrat în joc și ne-am calificat”, a rememorat Tadici pentru FANATIK.

„Nu am niciun regret, iubesc echipa națională”

Iar acesta a fost doar începutul poveştii. A jucat în şapte ediţii ale Campionatelor Mondiale şi opt ale Campionatelor Europene. A obţinut alături de naţionala României medalia de bronz la Eur0 2010 şi Campionatul Mondial din 2015.

Este golgheterul all-time al Campionatelor Europene, cu 303 goluri înscrise. A jucat alături de România la două ediţii ale Jocurilor Olimpice: Beijing 2008 şi Rio de Janeiro 2016. S-a retras din echipa naţională după Campionatul Mondial din 2023:

„Sunt 17 ani de când joc pentru echipa națională, în care am dat totul, timp în care am și suferit două accidentări grave. Ce am reușit, două medalii, niște locuri bune, 4 și 5… timpul ne va spune dacă a fost mult sau puțin.

Ce pot spune cu certitudine este că ce am făcut pentru echipa națională și în general în carieră cred că va rămâne în istorie. Nu am niciun regret, iubesc echipa națională, am iubit-o mereu mai mult decât orice altă echipă, a fost la cel mai înalt nivel pentru mine”, a spus Neagu după ultimul meci în naţională.

„Handbalul nu a început cu Cristina Neagu și nici nu se va termina cu Cristina Neagu! Ca de fiecare dată, vor veni alte jucătoare mari. Important e ca lumea să își dea seama cu adevărat ce înseamnă echipa națională, să joace cu sufletul și să încerce să obțină performanță”, Cristina Neagu, într-un interviu pentru FANATIK

Trei accidentări grave puteau să îi curme cariera

Cristina Neagu a fost în pericol să își încheie cariera de la o vârstă fragedă. Handbalista a trecut de cele mai grave accidentări din sport, inclusiv o gaură în cartilajul umărului drept, brațul de aruncare.

În ultimii 14 ani, interul stânga a suferit trei accidentări grave și patru operații, care au ținut-o departe de gazon mai bine de doi ani. De fiecare dată a reușit să revină la nivelul extraterestru cu care ne-a obișnuit.

Accidentările grave din cariera Cristinei Neagu:

martie 2011 – octombrie 2012. Accidentare la cartilajul umărului drept, 20 de luni de pauză. Operată la New York, la sugestia lui Ion Țiriac.

ianuarie 2013 – august 2013. Ruptură a ligamentelor încrucișate la genunchiul stâng, 8 luni de pauză,. Operată în Belgia de celebrul chirurg Marc Martens.

decembrie 2018 – noiembrie 2019. Ruptură la ligamentul încrucișat anterior la genunchiul drept, 10 luni de pauză. Operată în Belgia

„Este un aspect al vieţii mele cu care mă mândresc și demonstrează cât de puternică sunt pe plan mental și cât de mult iubesc ceea ce fac. Am trecut de fiecare dată peste orice greutate și am vrut doar să joc handbal. Și am reușit!”, Cristina Neagu pentru FANATIK

„M-am operat la umăr în 2011 și de atunci am dureri în fiecare zi”

Chiar dacă a trecut peste accidentările grave din carieră, , acesta fiind şi unul dintre motivele pentru care spune „stop”, la finalul sezonului 2025:

„M-am operat la umăr în 2011 și de atunci am dureri în fiecare zi. Mi-am rupt ligamentele la ambii genunchi și am dureri. Pur și simplu, am simțit că acum e momentul potrivit.

Mă gândesc de doi ani. Nu e o decizie luată la cald. Mi-am dorit foarte mult să joc la cel mai înalt nivel până la final. Am reușit asta. Cea mai mare parte a vieții mele am petrecut-o în handbal. O să-mi lipsească multe, dar am luat aceasă decizie”, a spus Neagu.

Lucruri mai puţin ştiute despre Neagu: e fan FCSB, îi plac maşinile şi îl admiră pe Federer

Cristina Neagu este foarte pretențioasă atunci când își alege o mașină, dar are o slăbiciune la acest capitol: îi plac mașinile Mercedes, drept dovadă a avut mai multe modele ale constructorului german de-a lungul timpului:

„Îmi plac foarte mult mașinile. Din păcate, la noi în țară nu prea ai unde să mergi cu viteză și oricum eu prefer să merg așa mai «safe», să fie totul în regulă, să nu am parte de accidente. Asta e cel mai important”.

Unul dintre ticurile Cristinei Neagu este să scoată limba în timpul aruncării. Nu și-a dat seama de acest lucru decât mai târziu, după ce a văzut poze: „Scot limba când arunc fără să-mi dau seama. M-au mai întrebat şi prietenii, am văzut şi eu în poze. Probabil că fac asta de mult timp, dar nu e un tic nervos. Pur şi simplu, acela e gestul pe moment”.

Printre hobby-urile pe care le are Cristina Neagu este participarea la concerte, mersul la cinema, dar și cititul de cărți. Sportivul model a interului stânga de la CSM București este Roger Federer. În ceea ce privește destinația de vacanță, Cristina Neagu preferă marea și plaja.

Echipa de fotbal favorită a Cristinei Neagu este FCSB. Superstarul lui CSM Bucureşti merge şi pe Arena Naţională ori de câte ori are ocazia pentru a fi aproape de favoriţii ei. Înainte de meciul dintre FCSB şi Viktoria Plzen din 2017, Neagu declara:

„Țin cu Steaua, cunosc o singură Steaua, cu ea țin de când sunt mică. Am venit să mă uit la meci, e o partidă importantă, cred că n-am mai fost pe stadion de un an de zile. Acum sunt acasă și cred că o să vin mai des să văd meciurile”.

Recordurile Cristinei Neagu, „Messi” din handbal

Cristina Neagu deţine o serie de recorduri individuale, fiind singura handbalistă aleasă de patru ori drept cea mai bună din lume. Este golgheter all-time în Champions League şi la campionatele europene.

4 x cea mai bună handbalistă a lumii (2010, 2015, 2016, 2018)

(1.232 de goluri)

golgheter all time al Campionatelor Europene (303 goluri)

2 medalii alături de echipa naţională a României (bronz la Euro 2010 şi CM 2015)

1 X Champions League (Buducnost 2015)

10 titluri ale României: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2021, 2023, 2024, 2025

7 Cupe al României: 2011, 2018, 2019, 2022, 2023

972 de goluri marcate în echipa naţională

, de către preşedintele Ilie Bolojan

„Nu am câștigat toate medaliile și trofeele pe care mi le-aș fi dorit, însă nu pot să spun că am un regret major în cariera mea. La fiecare antrenament și la fiecare meci dau tot ce am mai bun. Iubesc ceea ce am făcut”,