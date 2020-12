După cum se ştie, din 2019 Cristina Neagu a devenit primul sportiv român care reprezintă imaginea celebrului concern de băuturi energizante Red Bull. Cristina Neagu a apărut şi într-un foarte amplu şi bine realizat documentar pe pagina Red Bull şi pe pagina personală, sub titulatura de „Un 8 de neoprit”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sportiva care are în palmares patru titluri de cea mai bună jucătoare a lumii în handbalul feminin şi care activează în prezent sub culorile vicecampioanei României, CSM Bucureşti, a făcut recent câteva declaraţii legate de dificultăţile acestui an, dat complet peste cap şi în sport de izbucnirea pandemiei de coronavirus.

Totodată, Cristina s-a referit şi la aspiraţiile pe care le are pentru anul 2021, care bate la uşă şi care speră să fie unul mult mai bun în primul rând pentru stoparea acestui virus care a schimbat mult în rău viaţa întregii planete. Visul cel mare al Cristinei îl reprezintă o calificare la turneul final al JO de la Tokyo şi o comportare cât mai bună acolo a naţionalei României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu își dorește enorm să se califice cu echipa naţională la JO de la Tokyo

“Chiar înainte să se oprească sportul, din cauza pandemiei, mă pregăteam să merg la turneul preolimpic, turneul de calificare la Olimpiadă, plus că eram calificată și cu CSM București în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, deci mă aștepta un final de sezon foarte intens.

Obiectivele acestea rămân însă valabile și în 2021. Jocurile Olimpice s-au amânat, deci clar și turneul preolimpic, care se va juca la anul, în martie. Cu CSM București suntem în continuare într-o poziție foarte bună în Liga Campionilor și, din nou, cu șanse mari să ajungem în fazele finale ale competiției.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc foarte mult să ajung la Olimpiadă și să ajung cât mai departe acolo. Deși sunt conștientă că e destul de greu, în situația actuală, cred că o calificare la Olimpiadă pentru echipa națională de handbal a României ar fi echivalentă cu jocul pentru o medalie acolo. Îmi doresc asta foarte mult, deoarece cred că ar fi ultima ediție a Jocurilor Olimpice pe care aș prinde-o”, a spus Cristina Neagu.



Cristna Neagu, evoluţie neaşteptat de ştearsă la CE din Danemarca

Cristina Neagu a fost prezenţă cu naţionala României recent la turneul final al CE de handbal feminin organizat în Danemarca, însă tricolorele au avut o evoluţie modestă, încheind grupa principală B pe ultimul loc, fără nici o victorie, una dintre cele mai slabe clasări din istoria participărilor la această competiţie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Din păcate, tocmai motorul principal al lotului pregătit de Bogdan Burcea, căpitanul echipei, Cristina Neagu, a jucat mult sub potenţialul ei obişnuit, având unul dintre cele mai slabe procentaje de finalizare de când îmbracă tricoul primei reprezentative, situaţie pe care a pus-o pe seama faptului că nu s-a putut pregăti cum trebuie după ce a stat inclusiv în izolare două săptămâni, testată pozitiv la COVID 19.

Cristina Neagu ar putea pleca la finalul acestei ediţii de campionat de la CSM Bucureşti, după ce noul primar al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat că intenţia este ca de acum înainte să nu se mai pompeze importante sume din banii publici pentru plata salariilor jucătoarelor, multe dintre ele străine şi că noul proiect va avea în vizor alcătuirea unor echipe inclusiv la nivel de copii şi juniori din valorificarea talentelor autohtone, cu precădere din handbalul bucureştean.

ADVERTISEMENT