Cristina Pană, atacuri grave la adresa fostului soț: „Tătic de nimic”

Cristina Pană aduce acuzații grave la adresa fostului soț. Fosta asistentă TV a răbufnit în timpul emisiunii ”Xtra Night Show” de la Antena 1 și a divulgat tratamentele la care a fost supusă de fostul partener de viață. Aceasta spune că a fost agresată, înșelată, hărțuită și jignită de cel alături de care își construise o femilie.

”S-a terminat foarte greu și foarte urât. Ca un câine am suferit, fără să greșesc abolut deloc față de acest om. Am fost hărțuită, jignită, înșelată, mințită, agresată.

Am ținut ascuns și nu am spus nimic, nici măcar mamei mele, nu am spus nimic din tot ceea ce se întâmpla și îmi făcea acest om. Nu mai pot, efectiv nu mai pot. Cât poate să ducă un om? A venit momentul să spun adevărul!”, a declarat ea la TV, citată de spynews.ro.

Cristina Pană îl acuză pe fostul soț de rele tratamente, dar și de neglijență cu privire la copil

Fosta asistentă TV trece printr-o adevărată traumă. Aceasta continuă să posteze pe rețelele de socializare detalii delicate din viața și căsnicia pe care a avut-o cu avocatul Ionuț Călin, acuzându-l pe acesta de neglijență față de copila lor și de comporament denaturat.

„Am scris aici și mi-am deschis sufletul…și atât. De ce? Pentru că simțeam că mă sufoc de atâta negare…De ce trebuie să ascund faptul că am fost mințită, înșelată, folosită….abuzată??? Doar ca să par puternică sau mă mint singură? Se pare ca da! Tu, Ionuț, domnul avocat, despre tine vorbesc. Omul care merită un premiu Oscar pentru rolul de “băiat bun” pe care îl joci perfect timp de 1 an.

Cam asta e limita ta și apoi îți bați joc. De ce spun asta? Pentru că am încercat timp de 2 ani să fac în așa fel încât să ne respectăm și să fim prieteni, pe cât se poate, pentru Ingriduța (am lăsat de la mine mult prea mult), pentru ca ea să crească în pace și iubire de la mama și de la tata, pentru că ea, mititica, iși iubește tatăl și mama și eu așa vreau să rămână: iubitoare.

Nu o să-i spun niciodată că tatăl ei mi-a spus să-i zic ei că el e mort pentru noi și să nu-l mai deranjez. Nu o să-i spun că nu-i plătește pensia alimentară (care este ridicol de mică). Nu o să-i spun că tatăl ei este un iresponsabil, profitor (și aici mă abțin pentru că ar fi multe de adăugat). Ingriduței o să-i spun (cum deja îi spun de ceva timp) că tatăl ei este la serviciu și din acest motiv nu poate să vină să o vadă și că o iubeste mult…Asta face o MAMĂ!”, se arată pe contul de Facebook al vedetei.

Într-o postare ulterioară acesteia, fosta asistentă TV menționează că nu a avut intenția să transforme această traumă într-un subiect de presă și se declară surprinsă de interesul pe care jurnaliștii l-au arătat acestei povești. Ea mărturisește că a primit invitații de la emisiuni TV pentru a povesti întreaga experiență, cărora le-a dat curs, adăugând că: „Îmi pare rău ca s-a ajuns aici, dar tu m-ai împins, tătic de nimic!”.

În timpul emisiunii menționate mai sus, bruneta a spus că dorea să păstreze departe de presă acestă poveste, contul de Facebook demonstrează contrariul: „Am ținut totul departe de ochii presei. Îmi era rușine, de fapt.

În acest moment doresc să se facă dreptate, pentru copilul meu, în primul rând, pentru că atât timp cât el ( n.r. fostul soț) se lăfăie în lux, copilul nu are de ce să trăiască în sărăcie. Să-i plătească pensia alimentară din urmă și să-i mărească acestă pensie, care este o jignire. 1.000 de lei pe lună, în condițiile în care el câștigă câteva mii bune pe lună, de euro!”, a mărturisit ea, conform sursei citate anterior.