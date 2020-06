Cristina și Gabriel Bălan, noi detalii despre scandalul din parc: „Polițista și-a trimis colegii după mine când eram deja în afara locului de joacă”

Cristina Bălan și Gabriel, soțul ei, au făcut mărturisiri despre scandalul în care au fost implicați în parc, la o banală ieșire la tobogane cu copiii lor.

Cristina Bălan spune ce nu s-a văzut pe filmarea care s-a viralizat pe Facebook

Cântăreței i s-a cerut să se legitimeze după ce și-a dus copiii într-un loc aparent interzis (căci nu era specificat cu exactitate dacă aveau sau nu voie acolo), iar de aici a început un adevărat circ.

Toată scena a fost filmată de Gabi, soțul fostei câștigătoare a competiției Vocea României (Puteți vedea IMAGINILE AICI).

„Copiii voiau la tobogane. Ei sunt foarte îndrăgostiți de tobogane. Am zis ok, hai să mergem. Soțul a plecat, m-a lăsat singură cu ei, în parc.

„Vi se pare normal ca doi musculoși să vină amenințător să mă legitimeze a doua oară?”

Am văzut că era un loc cu tobogan închis. Erau niște benzi, am văzut că era închis, nu scria că era interzis. Am mers la al doilea tobogan. Nu știam dacă acela era deschis sau închis. Au început să alerge copiii, fiecare într-o direcție.

Pentru noi, acel loc de joacă este ca o terapie. A venit polițista și știam că trebuie să plecăm. I-am strigat pe copii. I-am spus polițistei că am niște copii cu sindromul Down. În acel timp încercam copiii să îi conving să coboare”, a declarat Cristina Bălan la Antena 3.

„Micuții s-au blocat acolo, iar polițista îmi tot explica. Legea asta se aplică arbitrar. Există parcuri pline de joacă, și pe străzi e plin de copii.

În momentul în care au coborât copii i-am zis să se uite la ei. Ea mi-a spus: Da, și? Cum adică da, și? Ea și-a trimis colegii după mine când m-am așezat pe o bancă, la ieșirea din parc. Vă întreb, oricât aș fi greșit ca adult, vi se pare normal ca doi musculoși să vină amenințător să mă legitimeze a doua oară?”, a completat cântăreața.

„Urcați în mașină și luați toate parcurile la rând. Trăim în țara în care dubla măsură și dublul standard sunt la modă”, a spus soțul Cristinei.

Cântăreața a mai spus că oamenii legii au pus mâna pe ea și nu au lăsat-o să plece cu copiii, să îi adăpostească în mașină, în momentul în care începuse să plouă.

„Nu avem din ce trăi, luptăm pentru fiecare firmitură, pentru că statul român nu face nimic pentru noi”, a spus cu ochii în lacrimi, în continuarea expunerii revoltei, Gabriel Bălan.