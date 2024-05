Cristina Șișcanu a spus adevărul despre căsnicia cu Mădălin Ionescu: „Vă prefaceți”

Cristina Șișcanu nu a mai rezistat și a răspuns la toate comentariile răutăcioase din online. Ce spune vedeta despre căsnicia cu Mădălin Ionescu?

Cristina Șișcanu a spus adevărul despre căsnicia cu Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu a a dorit să clarifice situația dintre ea și soțul ei, Mădălin Ionescu, după ce urmăritorii din online au acuzat-o că are o căsnicie falsă.

Unul dintre urmăritori a comentat la un videoclip în care aceasta apărea alături de soțul ei: „Voi mimați fericirea. De fapt, voi nu mai aveti treabă unul cu celălalt.” Un alt comentariu spunea: „Vă prefaceți, că de fapt nu mai aveți treabă, sunteți falși.”

Pentru a lămuri cum stă treaba, de fapt, Cristina a publicat un filmuleț pe pagina ei de Facebook, adresându-se tuturor celor care

„Eu am o întrebare, de ce am mima noi că suntem un cuplu solid dacă n-am fi? Ce avem de câștigat? Nimic. Asta este starea noastră naturală, poate chiar în realitate este mai pronunțată decât vedeți voi aici, pe rețelele de socializare.

Mă refer la doamnele alea care comentează. Sau: „Vai, dar nu vă e rușine să faceți așa? Deja aveți o vârstă”. Așa ce? Că ne pupăm, că ne luam în brațe? Sunt manifestări normale într-un cuplu și chiar în public. Eu câteodată stau și mă gandesc, m-am nascut eu pe altă planetă?” a declarat Cristina Șișcanu pe Facebook, potrivit

Cristina a dorit să sublinieze că într-o relație, atracția și iubirea sunt elemente esențiale, iar fără acestea, relația nu poate rezista. Jurnalista a mărturisit că cei doi sunt de fapt

Ce se întâmplă între ea și Mădălin Ionescu? „Nu am de ce să justific”

„Nu am de ce să justific, nu am nevoie de validarea nimănui, voi asta nu întelegeți. Nu am nevoie să ne valideze oamenii pe noi ca un cuplu fericit. Dacă nu am fi bine unul cu celălalt, s-ar vedea imediat”, a continuat Cristina Șișcanu, pe Facebook.

Prezentatoarea TV recunoaște că mai apar discuții în contradictoriu între ea și soțul ei, dar majoritatea sunt cauzate de factori externi. Ea consideră că astfel de interacțiuni sunt normale în orice familie. „Singurele noastre probleme sunt legate de viața de zi cu zi, așa cum le au majoritatea. Astea ne stresează, astea ne mai enervează, astea ne fac mai recalcitranți, mai nervoși.

În rest, dacă am avea norocul să nu existe, nu cred că ar mai apărea discuții între noi. Micile discuții care apar sunt, așa cum se întamplă în orice cuplu organizat, legate de organizarea vieții de zi cu zi. De stresul care vine din exterior, nu vine din interiorul cuplului nostru”, a mai spus Cristina Șișcanu.