Cristina Șișcanu a spus adevărul despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu. Ce le-a dezvăluit fanilor

Vedeta a spus adevărul despre fosta soție a partenerului său de viață. le-a dezvăluit fanilor care este relația pe care o are în momentul de față Mihaela Coșerariu cu cei doi copii, din mariajul cu Mădălin Ionescu.

Cristina Șișcanu, detalii despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu. Ce relație are cu copiii

Cristina Șișcanu a distribuit o filmare în care fiica sa, Petra, îl ajută pe fratele vitreg, Filip, să se spele pe dinți. Băiatul suferă de autism și hemipareză, cu care a fost diagnosticat la numai câteva luni după ce a venit pe lume.

ADVERTISEMENT

Imediat fanii au fost curioși să afle care este legătură pe care o are copilul cu mama sa, Mihaela Coșerariu cu care Mădălin Ionescu a fost căsătorit timp de 14 ani. Divorțul a intervenit în urmă cu circa 11 ani.

„Filip nu stă deloc la mama lui?”, a întrebat-o un fan pe Cristina Șișcanu pe pagina de Instagram. „Nu, nu stă”, a fost răspunsul oferit de vedetă.

ADVERTISEMENT

„Mama Ștefaniei și a lui Filip se implică în viața lor?”, a fost curios să știe un alt internaut. „Nu, deloc”, a adăugat actuala soție a lui Mădălin Ionescu.

Cristina Șișcanu, mamă a trei copii. Ce dezvăluiri face vedeta

Cristina Șișcanu nu vorbește pentru prima oară de legătura pe care o au cei doi copii cu mama lor. susține că Mihaela Coșerariu îi vede pe Filip și Ștefania foarte rar și atunci numai în oraș.

ADVERTISEMENT

„E frumoasă viaţa cu toţi cei trei copii, Ştefania, Filip şi Petra. Nu este uşor pentru noi însă, că întreaga responsabilitate este pe umerii noştri. Eu şi Mădălin ne-am ocupat de tot, inclusiv de educarea emoţională a Ştefaniei şi a lui Filip.

Mama lor nu s-a implicat deloc. Îi vede pe Ştefania şi pe Filip de cinci ori pe an poate, la mall. Aceasta este relaţia dintre ei… Pentru mine este un mister, eu nu aş putea să am o astfel de legătură cu copilul meu.

ADVERTISEMENT

Nici nu mai are sens să discutăm despre acest aspect, nu mai are rost. V-am spus, se văd de patru-cinci ori pe an undeva în oraş”, spunea Cristina Șișcanu în urmă cu ceva vreme, scrie .

ADVERTISEMENT

Mihaela Coșerariu a primit custodia copiiilor după divorț, fostul soț plătindu-i o pensie alimentară de 5.000 de lei. Ulterior, Mădălin Ionescu i-a luat în grija sa pe cei mici, în prezent femeia fiind PR pentru o locație din Capitală.

Prima soție a prezentatorului a terminat Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion, dar nu a continuat să profeseze în acest domeniu așa cum făcea atunci când era căsătorită cu vedeta.