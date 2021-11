Cristina Șișcanu are probleme de sănătate. Ce a pățit soția lui Mădălin Ionescu: „Nu am putut să mă ridic din pat”

Cristina Șișcanu a anunțat, pe rețelele de socializare, că se confruntă cu niște probleme de sănătate.

În ultima vreme, vedeta a avut dureri crunte de spate. Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai fost la fel de activă în mediul online din cauza acestor o probleme.

are momente în care abia se mai poate mișca din cauza durerilor.

Cristina Șișcanu are probleme de sănătate

Vedeta le-a spus internauților că s-a confruntat cu o criză de spate și că nici nu s-a mai putut ridica din pat.

„Nu mă simt prea bine. Ieri am avut o criză de spate, am început să am probleme cu spatele, așa în zona asta lombară pe partea stângă și efectiv nu am putut să mă ridic din pat.

De aceea, nici nu am fost ieri activă”, a anunțat Cristina Șișcanu pe .

Ce spune Cristina Șișcanu despre al doilea copil

Cristina Șișcanu a vorbit Fosta prezentatoare de la Antena 1 și Mădălin Ionescu au o fiică, Petra, în vârstă de patru ani, iar micuța le-a spus că își dorește un frate sau o soră.

Vedeta și-a amintit de acest moment, care s-a petrecut atunci când Petra avea trei ani. Fetița își dorea foarte mult, la acel moment, să fie soră mai mare.

„Petra, la trei ani îi cerea lui tati să pună o sămânța în burtica lu’ mami ca să crească un bebeluș”, a scris Cristina Șișcanu pe Instagram.

Șatena este întrebată des dacă ar vrea să devină mamă a doua oară. Soția lui Mădălin Ionescu își iubește foarte mult fiica, dar nu este pregătită să mai aducă pe lume un copil.

Cristina Șișcanu a explicat care este motivul pentru care nu mai vrea și al doilea copil. Fosta vedetă de la Acces Direct a spus că nu are timpul necesar pentru a se ocupa de un bebeluș.

De asemenea, nici spațiul din locuință nu o ajută. În casa vedetei și a lui Mădălin Ionescu locuiesc și părinții Cristinei Șișcanu, iar în casă stau deja șase persoane.

Fiica cea mare a lui Mădălin Ionescu s-a mutat singură de ceva timp, astfel că locuiau șapte persoane în casă până la plecarea ei.

„Noi suntem foarte mulţi. Suntem 6 persoane, pentru că sunt şi părinţii mei. Ne ajută cu copiii. Problema spaţiului. Doar garajul mai este disponibil.

Dacă se mai naşte un copil, trebuie să îl transformăm (n.r. garajul). Vrem să mai închidem o terasă să mai creăm spaţiu. Vrem să facem nişte transformări”, a declarat Cristina Șișcanu la un moment dat.