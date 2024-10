Cristina Șișcanu, detalii despre marele regret din căsnicia cu Mădălin Ionescu. Ce ar fi vrut să facă

Cristina Șișcanu, detalii despre marele regret din cu Mădălin Ionescu. Ce ar fi vrut să facă. Prezentatoarea de la Metropola TV este extrem de sinceră cu cei care o urmăresc pe social media, unde împărtășește multe dintre trăirile sale.

Cristina Șișcanu, dezvăluiri despre o pe care o are față de mariajul cu Mădălin Ionescu. A dat cărțile pe față legat de un aspect important. Șatena a fost deschisă cu internauții cărora le-a spus că sunt anumite lucruri pe care nu le-a făcut.

Moderatoarea regretă enorm că nu a reușit să ducă la bun sfârșit unele aspecte care țin de viața privată. A recunoscut că ar fi vrut să devină mamă mai devreme, însă a adus-o pe lume pe fiica sa, Petra, abia la 33 de ani.

„O să vă împărtășesc marele meu regret în căsnicia mea, chiar regret ceva și-mi pare tare rău că n-am făcut, că de obicei așa se întâmplă. Regretele sunt legate de lucrurile pe care nu le-ai făcut, nu de lucrurile pe care le-ai făcut.

Și o să vă spun așa: în primul rând, îmi pare tare rău că nu m-am apucat de făcut copii mai devreme. Nu mai știu cât aveam, 31 de ani când am rămas însărcinată. Petra are 7 ani și jumătate. Nu, la 32 de ani, la 33 am născut, deci destul de târziu.

Și eram căsătorită de 6 ani și timp de 6 ani eu, a fost decizia mea, nu am vrut să fac copil, pentru că deja aveam doi și aveam așa o oarecare frică, că nu o să ne descurcăm”, a dezvăluit Cristina Șișcanu într-o filmare de pe .

Soția lui Mădălin Ionescu s-a temut foarte tare că nu se va descurca fără ajutorul bunicilor sau a bonelor pentru că, în general, copiii implică diverse responsabilități, dar mai ales financiare. Din păcate, fiul moderatorului TV, Filip, are nevoie de terapii costisitoare.

Acesta a fost unul dintre motivele pentru care a amânat momentul să aducă pe lume un copil. Cristina Șișcanu regretă că are un singur urmaș și că nu a reușit să rămână însărcinată a doua oară la scurtă vreme după nașterea fiicei sale.

Cristina Șișcanu, decisă să devină mamă a doua oară

Cristina Șișcanu le-a mai dezvăluit celor de pe rețelele sociale că la un moment dat era foarte decisă să devină mamă a doua oară. Avea acest gând înainte să înceapă războiul dintre Rusia și Ucraina, conflict care i-a adus foarte multă frică.

Nesiguranța a făcut-o să dea înapoi încă o dată, prezentatoarea de la Metropola TV realizând abia acum că a trecut foarte repede timpul. În curând, pe data de 3 noiembrie 2024, vedeta va împlini vârsta de 40 de ani.

„Acum mi-e frică că e prea târziu și fac calcule, câți ani o să aibă Mădălin, când copilul o să aibă 20 de ani, câți ani o să am eu când o să aibă copilul 20 de ani, cu ce ne descurcăm atunci, ce o să fie, cum o să fie”, a mai spus Cristina Șișcanu.