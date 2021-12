Cristina Șișcanu a postat de 1 Decembrie, ca mai toate vedetele, un mesaj dedicat Zilei Naționale a României.

Aceasta a povestit cum s-a simțit în momentul în care a obținut cetățenia română.

Postarea vedetei i-a înfuriat pe unii internauți și rapid a primit mesaje dure.

Cristina Șișcanu, jignită de fani după ce a scris un mesaj de ziua României: “Ai uitat de unde ai venit și te dai româncă mare”

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, despre momentele emoționante când a obținut cetățenia română în anul 2008. Vedeta a trecut prin mai multe etape, chiar dacă bunicii ei sunt români.

“Am devenit cetățean român în 2008… după ce am depus un dosar stufos prin care a trebuit să demonstrez că sunt româncă (toti cei patru bunici au fost români), apoi a urmat o lungă așteptare. Într-un final am depus jurământul de credință față de România.

Ani la rând așteptasem acest moment… deși îmi curgea sânge românesc prin vene, deși mâncam limba si literatura română pe pâine… Am iubit România de mică: recitam în oglindă poezii românești ca să îmi exersez pronunția și să stau departe de accentul rusesc care pusese stăpânire pe exprimarea românilor de peste Prut.

Și România mi-a răspuns cu iubire… aici am cunoscut iubirea vieții mele.

La mulți ani!”, a scris Cristina Șișcanu.

Mesajul ei i-a înfuriat pe unii internauți care au jignit-o. I s-a transmis să nu uite de unde a plecat și să “o lase mai moale”.

Ce mesaje a primit Cristina Șișcanu

“Șișcanu, mai moale te rog 😁 neamurile tale vorbesc rusa așa ca май моали ти рог”, a fost primul mesaj.

“Și eu vorbesc rusă. Cred că nu ai înțeles nimic din textul de mai sus”, a răspuns imediat

“Știi ce am înțeles? Că ai uitat de unde ai venit și te dai româncă mare…. dar da, să-ți zic ceva în Europa când zici ca ești din România își fac cruce așa că proud to be moldovan”, a fost replica.

Dialogul a continuat cu o altă explicație oferită de Cristina Șișcanu.

“Draga mea, nu vreau sa am niciun fel de disputa cu tine. Istoria nu o poți schimba: ori rus, ori român. În principiu popor moldovean si limbă moldovenească nu există, iar bunicii mei au fost români.

În familia mea extinsă există ruși si ucraineni care, prin alianță, au devenit rudele mele si pe care le iubesc. Limba rusă este superbă! Dar eu sunt româncă … pentru că așa m-am născut. Nu pot schimba asta nici dacă, prin absurd, aș vrea”.