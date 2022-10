Cristina Șișcanu, neplăceri de la primele ore ale zilei. Ce a pățit soția lui Mădălin Ionescu

Prezentatoarea a dezvăluit că s-a trezit cu mici încă de la primele ore ale zilei. Ce a pățit soția lui Mădălin Ionescu, care în ultima perioadă a avut un program foarte încărcat și cu foarte multe proiecte.

Cristina Șișcanu, dimineață grea. Ce i s-a întâmplat vedetei de la Metropola TV

Cristina Șișcanu a apărut cu cearcăne la ochi și vizibil obosită. Nemachiată și cu o cană de cafea în mână, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities le-a spus inernauților că nu are deloc o stare bună și că are dureri de cap.

Din păcate, șatena a avut o perioadă stresantă și aglomerată și acest lucru și-a pus serios amprenta asupra sănătății sale. Acum s-a plâns fanilor că nu-și poate relaxa mintea.

„Știu, nu arăt prea bine, încercănată, m-am trezit la 6 și nu am mai putut să dorm. Chiar nu știu dacă era 6, 6 fără un pic, nu știu. Eu care nu am treabă cu somnul, am pus capul pe pernă și gata.

Ultima perioadă a fost foarte stresantă și foarte aglomerată și cu foarte multe încurcături, presiuni și așa mai departe, deci de o lună și ceva nu am o clipă în care să fi fost relaxată cu mintea.

Nu știu de ce s-a întâmplat asta, am înțeles că a fost Mercur retrograd, se pare că nu mai e, sper să simt. Nu pot să vă mint, mă doare capul, nu am o stare foarte bună.

N-am nimic prin casă de durere de cap, dar asta o să fac acum ca să rezolv problema”, a explicat Cristina Șișcanu pe .

Cristina Șișcanu, emisiune la Metropola TV

Cristina Șișcanu are de ceva vreme o emisiune la Metropola TV. Proiectul a venit după o perioadă destul de lungă în care vedeta s-a ocupat mai mult de creșterea fiicei sale, Petra, care a împlinit recent vârsta de 5 ani.

Mai mult decât atât, soția prezentatorului Mădălin Ionescu a făcut parte din echipa de la Survivor România și a fost concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities, de la Kanal D, unde a reușit să se facă remarcată.