Cristina Șișcanu, neplăceri în vacanța din Austria. Ce a pățit influencerița 

Vedeta are câteva neplăceri în concediul din Austria, ultima țară în care a ajuns cu familia sa. Frumoasa șatenă a povestit ce a pățit în stațiunea în care se află de câteva ore bune cu partenerul de viață și cu fiica sa, Petra.

Cristina Șișcanu are probleme în vacanță. Cu ce se confruntă vedeta în Austria

Cristina Șișcanu s-a bucurat de o frumoasă în Italia, iar acum a ajuns în altă țară din Europa. Din păcate, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities a călătorit până în Austria, unde vremea este mai rece.

Vedeta și-a dat seama că nu și-a luat prea multe haine groase pentru că nu a mai avut loc în bagaj, însă fiica sa nu va suferi de frig. Petra are obiecte vestimentare, dar nu același lucru se poate spune despre părinții săi.

„Sincer vă spun nu prea am haine de vreme din asta mai răcoroasă, nu am haine la mine. Pentru Petra am vreo 3-4 chestii, așa să le combin zilele astea, dar eu și Mădălin nu prea avem.

Ideea este că știam că finalul vacanței va fi în Austria, la munte, dar efectiv nu am mai avut loc în geamantan. Așa că nu știu ce voi face”, le-a spus influencerița fanilor săi de pe .

Cristina Șișcanu, surprinsă plăcut de o catedrală

Cristina Șișcanu le-a arătat oamenilor locurile pe care le-a vizitat în Austria, unul dintre acestea fiind o catedrală superbă. Ce a surprins-o cel mai mult pe vedetă este faptul că băncile din fața instituției au perne pe ele.

„Cât credeți că ar sta aceste perne la noi pe băncuță, în România, într-un parc? Cred că 30 de secunde e mult. Aici în Austria, lângă o biserică, băncuțele sunt dotate cu perne”, a completat pe social media.

Micuța Petra a testat imediat băncile, spunându-i mamei sale să o lase să doarmă, semn că a fost încântată de noutatea din Austria.