Cristina Șișcanu nu s-a putut abține. A izbucnit în lacrimi în fața fanilor. Ce a pățit soția lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu a demonstrat din nou că este extrem de sensibilă. Aceasta a fost mișcată de povestea tristă a unui băiețel bolnav.

A vrut să împărtășească totul cu fanii ei, dar nu s-a putut abține și a început să plângă.

Soția lui Mădălin Ionescu i-a rugat pe toți cei care pot să dea o mână de ajutor.

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a aflat povestea tristă a unui băiețel care are nevoie de ajutor. Acesta este grav bolnav și trebuie să facă un tratament foarte costisitor.

a reacționat imediat și a împărtășit totul cu fanii săi. Aceasta a povestit că i-au dat lacrimile atunci când a auzit-o pe mama micuțului vorbind și i-a rugat pe cei care o urmăresc să dea o mână de ajutor pentru a-i oferi lui

“Am urmărit-o mai devreme pe mama lui Mihăiță care are nevoie de ajutor.

Nu pot să vorbesc acum, o să las câteva imagini ca să înțelegeți ce problemă gravă are Mihăiță și că soluționarea acestei probleme stă în mâinile noastre și nu trebuie să facem un efort prea mare.

Un efort foarte mic, dar dacă fiecare dintre noi, cei care sunteți în comunitatea mea și nu numai, am reuși să facem acest gest, Mihăiță ar putea fi salvat și ar putea să aibă șansele unei vieți normale”, a spus Cristina Șișcanu cu lacrimi în ochi.

Ce a pățit Cristina Șișcanu la salonul de înfrumusețare

Recent, Cristina Șișcanu s-a enervat cumplit la unde a mers să-și facă unghiile. I s-a reproșat de mai multe ori că nu poartă masca de protecție, chiar dacă i se oferise o cafea.

“Am început să beau din cafea, vine o angajată de la recepție și zice: să vă puneți masca! Pe moment am fost efectiv bulversată, de ce? Beau cafea, voi mi-ați oferit o cafea.

Și eu spun: păi beau o cafea. Și ea spune: A, beți cafea, atunci să vă puneți masca după ce terminați cafeaua.

Stai un pic, de ce să-mi spună ea să-mi pun mască după ce-mi beau cafeaua, asta în condițiile în care am venit cu mască, am stat cu mască, am scos masca când am băut cafeaua, ca să nu mai spun că eu am avut virusul, dar asta nu mai contează, am respectat legea”, a scris soția lui Mădălin Ionescu.