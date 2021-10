Cristina Șișcanu nu-și mai duce fiica la grădiniță. De ce stă micuța Petra acasă

Vedeta și-a retras copilul de la grădiniță în urmă cu aproximativ două săptămâni, precizând că a luat cea mai bună decizie pentru sănătatea ei.

Cristina Șișcanu susține că ulterior deciziei sale a apărut și un caz Covid printre cei mici, bucurându-se că o ține pe micuța Petra acasă, în sânul familiei.

Cristina Șișcanu, radicală legat de sănătatea fiicei sale. Ce a hotărât pentru Petra

„Mă bucur că am fost foarte inspirați și nu am mai trimis-o pe Petra la grădi, nu mai știu…

Cred că de aproape două săptămâni nu mai merge. Recent la ea în grupă a apărut un caz de COVID, evident, iar în felul acesta am ferit-o.

Mulți dintre apropiații noștri s-au infectat cu virus adus de copii, fie de la grădiniță, fie de la școală”, a mărturisit Cristina Șișcanu pe Instagram.

Soția lui Mădălin Ionescu le-a arătat internauților și cum decurge grădinița online. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” și-a filmat fiica în timp ce învață o poezie.

Ce-i drept, Petra nu are deloc stare și nu stă pe loc. Fetița se plimbă prin toată casa încercând să învețe poezia „Furnica”, de Otilia Cazimir.

Cristina Șișcanu este foarte atentă la creșterea și educarea copilului ei, care anul acesta a mers pentru prima oară la grădiniță.

Cristina Șișcanu, despre felul în care o crește pe fiica sa, Petra

În plus, este foarte permisivă în ceea ce o privește pe fiica ei, Petra. Mai exact, fosta concurentă de la Kanal D o lasă pe micuță să-și manifeste personalitatea.

„Mie mi-au reproșat și mama, și Mădălin, că prea o las pe Petra să facă ce vrea. Am vrut sa se manifeste. Să nu aibă rețineri în a se manifesta. Am vrut să își asume ceea ce face. Are o personalitate puternică, deci cumva e firesc să fie așa.

Probabil și din educația pe care i-am dat-o până acum. Dacă nu îi argumentez ceva, nu există să accepte”, spunea acum ceva timp Cristina Șișcanu în emisiunea „Showbiz report”, de la .