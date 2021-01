Cristina Șișcanu, reacție după scandalul de la Antena Stars. Dezvăluiri despre cearta de la TV

Cristina Șișcanu a reacționat prompt în legătură cu scandalul din emisiunea în care este protagonistă la Antena Stars. Șatena a făcut dezvăluiri despre cearta pe care a avut-o cu colegele de la „Mămici de pitici cu lipici”.

Soția prezentatorului Mădălin Ionescu a pus punctul pe „i” și a vorbit despre situația tensionată care s-a creat între mămici, în special legat de episodul în care vedeta a ales să se cazeze la un hotel de 5 stele, în loc să stea alături de Elena Ionescu și Sânziana Buruiană.

Fosta concurentă de la Kanal D s-a bucurat că cei mici s-au împrietenit în vacanța de la munte, însă susține că nu este interesată absolut deloc de părerea colegelor sale. Cristina Șișcanu este de părere că fiecare alege să facă ce vrea, indiferent despre ce este vorba.

Cristina Șișcanu, declarație despre scandalul de la „Mămici de pitici cu lipici”

În altă ordine de idei, Cristina Șișcanu a ținut să sublinieze faptul că nu a intenționat nicio secundă să deranjeze pe cineva prin faptul că a ales să se cazeze la un alt hotel împreună cu soțul și fiica sa, Petra. De altfel, același lucru l-a făcut și fiica fostului premier al României Petre Roman, Oana.

„Am venit cu o mare bucurie. Am făcut lucruri foarte frumoase cu Petra, diverse activități. Am interacționat cu mămicile, cu copiii, însă, din păcate, când am ajuns acolo, am fost așa luată prin surprindere.

Nu înțeleg motivele de supărare ale celor două mămici. Nu am absolut nimic, nu este intenția mea de a face ceva care să deranjeze pe cineva. Fiecare are viața ei. Fiecare stă la ce hotel vrea.

Dacă eu am venit cu Petra și am fost însoțită și de Mădălin în această deplasare, practic a fost o deplasare în familie și am ales să stăm un hotel de 5 stele, este strict alegerea noastră.

Pe mine nu mă interesează ce face vecinul, ce mănâncă, la ce hotel stă. Fiecare face ce vrea, fiecare are modul lui de viață. Nu este absolut nicio problemă. Eu m-am bucurat că cei mici au interacționat”, a declarat Cristina Șișcanu pentru spynews.ro.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities!” și Oana Roman sunt vedetele care s-au alăturat sezonului 2 a reality show-ului „Mămici de pitici cu lipici” de la Antena Stars, ele fiind protagoniste împreună cu Sânziana Buruiană și Elena Ionescu.

