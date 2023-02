Cristina Șișcanu, revoltată pe internet după ce ea și Mădălin Ionescu au fost amendați în Italia: „Ce lege absurdă!”

Cristina Șișcanu și-a exprimat revolta pe internet după ce soțul său, Mădălin Ionescu, s-a trezit acasă cu o amendă pentru viteză. Prezentatorul tv a depășit limita pentru viteză anul trecut, în timpul unei vacanțe în Italia, însă abia acum simte repercusiunile.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au fost amendați în Italia

Atunci când în viața de zi, Cristina Șișcanu nu se ferește să-și verse năduful pe internet. De această dată, vedeta a fost revoltată de faptul că soțul său a primit o amendă.

Se pare că în vacanța pe care au petrecut-o anul trecut , în luna iulie, Mădălin Ionescu a depășit limita de viteză cu doar, 1.05 km/h, însă legile țării sunt stricte, astfel că acum e bun de plată.

„Am primit o amendă de circulație din Italia, pentru o neregulă, pentru o contravenție pe care am comis-o…nu am comis-o eu, că Mădălin conducea mașina, în luna iulie, când am fost în Italia.

Limita de viteză era de 70 de km/h și noi am condus cu 71,05 km/h”, a explicat Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu, nemulțumită de suma pe care trebuie să o plătească

Având în vedere că nu aveau o viteză atât de mare, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu erau convinși că au fost iertați.

Prin urmare, nu mică i-a fost mirarea fostei concurente de la Bravo, ai stil!, atunci când a văzut ce sumă are de achitat.

Cristina Șișcanu este de părere că valoarea amenzii este mult prea mare, 63,45 de euro, pentru situația dată, însă a mărturisit că va plăti chiar și așa. Totuși, în situația în care plata se va face în mai puțin de 5 zile de la înștiințare, aceasta va scădea la 50.85 euro.

„Doamne, ce lege absurdă! Vă dați seama că voi plăti”, a dezvăluit Cristina Șișcanu, citată de

De altfel, Italia pare să se numere printre destinațiile favorite de vacanță ale familiei Ionescu-Șișcanu, căci tot acolo, în Munții Alpi, i-a prins și anul 2023.