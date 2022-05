Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, jefuiți. Vedeta a trăit o adevărată dramă: „Îmi era frică”

Cristina Șișcanu și-a amintit că, în urmă cu câțiva ani, casa ei și a lui Mădălin Ionescu a fost prădată de hoți. Perioada de după a fost una dificilă pentru vedetă, iar amintirea a fost readusă la viață de faptul că, recent, menajera pe care o aveau le-ar fi sustras diferite obiecte din locuință.

După ce a fost jefuită de menajeră, Cristina Șișcanu și-a amintit de momente grele din trecut. A trăit o dramă

Cristina Șișcanu a povestit recent că a rămas fără menajeră, după ce a descoperit că

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu a fost nimic grav, într-un interviu acordat pentru Antena Stars, soția lui Mădălin Ionescu a dezvăluit că momentul i-a trezit amintiri mai vechi. În anul 2013, casa lor a fost prădată de hoți, iar Cristina Șișcanu a trecut printr-o perioadă dificilă, fiindu-i frică să mai rămână singură în casă.

„Tot timpul am stat cu inima strânsă. Pentru că noi am mai avut niște momente și în trecut. Ne-a fost jefuită casa, nu mai știu în ce an, 2013, ceva de genul ăsta. Atunci a fost chiar o traumă. Chiar îmi era frică să stau în casă.

ADVERTISEMENT

Îmi amintesc, la un moment dat, și-a uitat Filip telefonul sus în cameră și eram singură în casă și a început să sune telefonul și deja eu eram la parter”, a spus Cristina Șișcanu.

„Mi-a fost foarte greu să-mi revin”

a declarat că i-a fost dificil să-și revină, mai ales că aproape i-a surprins pe hoți în casă și s-a temut pentru viața sa.

ADVERTISEMENT

„Îmi imaginam tot felul de scenarii. Că e cineva în casă, și sună telefonul cum e prin filme. E cineva în dulap și sună telefonul. Am avut vreo câteva săptămâni, mi-a fost foarte greu să-mi revin. Atunci ne-au întors casa cu susul în jos.

A fost groaznic când am găsit-o așa, mai ales că atunci aproape că i-am prins pe hoți în casă. Eu i-am văzut pe hoți cum au sărit gardul.

ADVERTISEMENT

Au rupt-o la fugă și au luat mașina și au plecat. Un eveniment de genul ăsta te marchează”, a declarat Cristina Șișcanu pentru