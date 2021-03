Cristina Șișcanu, speriată după incidentul Mirelei Vaida. Prin ce a trecut vedeta când lucra la Acces Direct

Cristina Șișcanu este extrem de speriată în legătură cu incidentul neplăcut prin care a trecut Mirela Vaida săptămâna trecută, mărturisind că a trecut la un moment dat printr-un moment similar când lucra la Acces Direct.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a dezvăluit că a trecut printr-o experiență traumatizantă în anul 2009, când trebuia să facă un reportaj la concertul celebrei Madonna, care venise la noi în țară pentru un eveniment.

Soția jurnalistului Mădălin Ionescu a mărturisit că ziua a început cât se poate de bine, însă lucrurile s-au schimbat radical la un moment dat. Cristina Șișcanu a fost nevoită să fugă, după ce bucătarii artistei internaționale au început să-i facă avansuri.

Cristina Șișcanu, moment neplăcut la Acces Direct. Prin ce a trecut când era reporter

„Îmi pare nespus de rău de incidentul prin care a trecut Mirela Vaida, bine că nu s-a întâmplat nimic și s-a ales doar cu această sperietură, peste care va trece, ea este o persoană foarte puternică. Într-adevăr, ca persoană publică, te expui unor riscuri de genul acesta.

Eu mi-amintesc că am trecut printr-un moment de teamă pe vremea când eram reporter. Am luat o cameră ascunsă și am mers să fac un reportaj cu bucătarii Madonnei, la vizita Madonnei în România.

Am mers la Parcul Izvor, acolo unde se făceau pregătirile pentru concert și unde fusese instalată și bucătăria pentru Madonna. Se spunea că artista mănâncă doar anumite lucruri și a venit cu bucătarii ei. Apropo, tot la Acces Direct lucram pe vremea aceea”, a povestit Cristina Șișcanu într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Fosta concurentă de la Survivor România a fugit de la fața locului, norocul ei fiind că nu a fost urmărită de bucătari. Vedeta s-a speriat extraordinar de tare, mai ales că avea mașina parcată destul de departe de locul unde trebuia să facă reportajul.

„Eu eram însoțită de un coleg de la Acces Direct, tot un reporter, dar și el era foarte fricos. Au fost foarte drăguți, dar apoi au început să se poarte destul de urât, colegului meu i-au cerut droguri, iar mie au început să-mi facă diverse avansuri.

În acel moment m-am speriat și am rupt-o la fugă, aveam mașina parcată destul de departe, am alergat de mama focului. Bucătarii nu a venit după noi, dar pe moment ne-a fost frică, pentru că deveniseră destul de insistenți.

Când i-au cerut colegului meu droguri și bere și mie au început să-mi facă avansuri, atunci chiar mi s-a făcut teamă”, a mai completat frumoasa șatenă, mai arată sursa citată mai sus.