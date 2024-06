Cristina Șoloc de la Tvr vorbește, în exclusivitate, despre soțul ei: “M-am gândit că e un tip drăguț, dar prea înfumurat”. Exclusiv

Cristina Șoloc de la TVR vorbește, în exclusivitate, despre viața de familie și de mamă. Recunoaște că, de mică, i-a plăcut scena și că, mulți ani mai târziu, nu a avut deloc trac să pozeze ăn ipostaze fierbinți pentru FHM.

Ce a făcut Cristina Șoloc de la TVR la prima întâlnire cu camera

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, frumoasa Cristina Șoloc mărturisește că, multă vreme, nu s-a văzut deloc frumoasă. La prima întâlnire cu camera a vrut să fugă iar când l-a cunoscut pe soțul ei nu a fost dragoste la prima vedere.

ADVERTISEMENT

Cristinei Soloc i-a plăcut, de mică, pe scenă și ajunsese un fel de vedetă a județului natal. A intrat în televizune dintr-o întâmplare și, de atunci, au trecut 20 de ani.

“Mie mi-a plăcut pe scenă, eram recitatoarea județului”

De ce televiziune? Inițial te-ai apucat de modelling, ai apărut într-un ziar și așa ai fost recomandată pentru un casting la Prima Tv.

ADVERTISEMENT

-Nu m-am gândit niciodată, până să ajung în televiziune, că aș putea avea o carieră în acest domeniu. Însă de mică mi-a plăcut în lumina reflectoarelor. Eu m-am născut și am crescut în orașul Vișeu de Sus, Maramureș. Pe atunci echipele de televiziune nu prea ajungeau în capătul țării, să filmeze reportaje sau acțiuni culturale.

Mie mi-a plăcut pe scenă, dintotdeauna. Încă de la grădiniță recitam poezii la spectacole. În școala generală recitam, jucam teatru și prezentam spectacolele școlare care aveau loc la Casa de Cultură. Câștigam concursurile județene de recitări, iar de două ori am fost premiată și la Cântarea României, etapa națională. Eram recitatoarea județului, lucru care m-a ajutat mult la Liceul Pedagogic, când îi captivam pe elevi cu povești.

ADVERTISEMENT

Știu că ți-a plăcut și dansul.

-Da. Toată perioada studenției la Cluj, la Facultatea de Litere, am dansat în trupa de dans modern Nova, cu care am câștigat festivalurile naționale studențești. Apoi am cântat în cenaclul studențesc Altfel, condus de cantautorul Emeric Imre.

În acea perioadă, o colegă de la dansuri, care lucra la o agenție de publicitate, mi-a propus să fac niște poze pentru o campanie publicitară. Și de acolo a pornit totul. De la o poză bună, a urmat un interviu în ziar și apoi propunerea de a prezenta o emsiune de divertisment. A fost pur și simplu întâmplarea pentru că, fiind mignonă, nu m-am gândit nicio clipă că aș putea face modelling cu succes. Dar, până la urmă, tot ce am făcut de când eram mică și până ce am intrat în televiziune, m-a ajutat în cariera mea.

ADVERTISEMENT

Cristina Șoloc, prima întâlnire cu televiziunea: “M-a apucat frica și mă gândeam să fug”

Îți mai amintești emoțiile de la prima emisie?

-Ohh, nu aș putea uita niciodată acele emoții. În urma unui interviu pe care l-am dat în Ziarul de Cluj, mi s-a propus să fiu co-prezentatoare la Karaoke Show de la Prima TV. Emisiune avea loc în direct, la Mamaia. Am acceptat și am mers la mare mai mult din curiozitate, pentru că nu-mi venea să cred că propunerea era reală.

Când am ajuns în culise și am realizat că, totuși, se întâmplă, m-a apucat frica și mă gândeam să fug. Am fost pur și simplu împinsă pe scenă și așa m-am trezit în direct. În primul moment mi s-a încleștat maxilarul de emoție și credeam că nu voi putea scoate niciun cuvânt.

Apoi mi-am amintit că sunt obișnuită cu reflectoarele, scena și microfonul de când eram mică. Am tras aer în piept, am zâmbit și am încercat să mă port cât mai firesc. De atunci au trecut peste 20 de ani.

Televiziunea nu este o lume idilică. De cate ori ai vrut sa renunți, din cauza răutăților și invidiilor?

– . Sincer, nu-mi amintesc să fi avut parte de răutăți și invidii. Chiar dacă le-aș fi simțit, nu ar fi fost un motiv să renunț la ceva ce-mi place atât de mult.

Cristina Șoloc, despre bucurii și dezamăgiri

În toată cariera ta, îți mai amintești când ai fost cea mai fericită? Dar cea mai dezamăgită?

-Cariera mi-a adus destule momente de fericire. Am fost fericită când am câștigat premii naționale sau internaționale cu documentarele mele. Dar și când programele realizate de mine ajungeau la telespectatori și făceau audiențe foarte bune.

Am fost dezamăgită doar o dată, când noua conducere a scos din grilă emisiunea mea de documentare, România Veritabilă, deși 1. Oricum, a fost minunat că am reușit să realizez 18 documentare despre România frumoasă și oamenii ei excepționali.

Esti frumoasă și foarte asumată. Ai pozat de două pentru FHM. Ai avut emoții sau te-ai descurcat perfect?

-Nu am trac în fața camerelor foto, ci doar în fața camerelor de filmat, dar depășesc repede orice emoție.

Amintiri din copilărie: “Arătam și mă purtam ca un băiat”

Cum a fost copilăria ta?

-Am fost o copilă foarte norocoasă, iubită de părinți și liberă să mă bucur de copilărie. Am crescut într-un loc care m-a învățat să apreciez frumosul de mică. Arătam și mă purtam ca un băiat.

Îmi plăcea să joc fotbal, să mă cațăr în copaci, să sar garduri, să trag cu praștia în geamurile clădirilor parasite. Alergam pe dealurile din preajma casei mele. Am făcut multe boacăne minore, dar îmi spălam păcatele cu rezultatele școlare și extrașcolare.

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

-Niciunuia. Secretele mele rămâneau secrete.

“Am luat nota 4”

Ai copiat vreodata la vreun examen?

-Da, am copiat în liceu, la istorie. Deși învățasem pentru lucrare, auzisem că la profesorul de istorie nu se poate copia și am vrut să mă conving de asta. Și m-am convins, mai ales că stăteam în prima bancă. Profesorul mi-a cerut la finalul lucrării copiuța și mi-a făcut cadou un patru.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-În timpul liceului, m-am îndrăgostit de Clark Gable (Rhett Butler), după ce am văzut filmul pe Aripile vântului. Mai târziu m-am îndrăgostit de George Michael. Toți pereții camerei mele erau tapetați cu posterele celor doi frumoși.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii mei bani i-am câștigat în Cluj, dansând cu trupa Nova la balul bobocilor și la balul majoratului. Nu erau mulți, dar nici puțini. De ei îmi cumpăram parfumuri.

Cristina Șoloc vorbește despre soțul ei: “M-am gândit că e un tip drăguț, dar prea înfumurat”

Îți mai aduci aminte când l-ai cunoscut pe Cătălin? La ce te-ai gândit prima data când l-ai văzut?

Pe Cătălin l-am cunoscut după ce am prezentat emisiunea Karaoke Show, la prima TV. Ne-a făcut prezentările un prieten comun care lucra și el în televiziune. Prima oară când l-am văzut i-am remarcat ochii foarte albaștri și m-am gândit că e un tip drăguț, dar prea înfumurat.

Cum reușiți să aplanați conflictele? Cine cedează primul?

-De cele mai multe ori cedez eu pentru că nu-mi plac conflictele de niciun fel. În plus, Cătălin este mai încăpățânat decât mine, probabil și pentru că a fost copil singur la părinți. Evit conflictul și încerc să găsesc altă modalitate de convingere dacă știu că eu am dreptate.

Cristina Șoloc este o mamă foarte permisivă

Cum este mămica Cristina? Când era Alex mic erai genul relaxat sau ușor panicat?

-Sunt o mamă destul de permisivă cu Alexandru, mult mai permisivă decât a fost mama mea cu mine. Încă de când era mic, l-am încurajat să fie cât mai independent, să nu-i fie frică să încerce și să viseze. Să lupte pentru ce-și dorește și să-și asume ce face. Acum Alexandru este major.

Arăți foarte bine. Cum te menții? Te abții de la anumite alimente, faci mult sport?

-Cred că încă arăt bine datorită mentalității pe care ne-a format-o coregraful trupei de dans modern în care am dansat în timpul studenției. Pe lângă sutele de ore de antrenament, care m-au adus într-o formă bună am învățat atunci să-mi respect și să-mi iubesc corpul. În prezent, joc tenis de masă cât de des pot și nu fac excese alimentare de niciun fel. Mănânc puțin și aproape niciodată dulciuri.

“Am preferat să renunț la medicament”

Sincer acum, la ce viciu alimentar nu poti renunta niciodata?

-Nu pot renunța la sare. Îmi place sarea. De curând, în urma unei lucrări la dentist, doctorul mi-a prescris un medicament care presupunea un regim fără sare. Am preferat să renunț la medicament.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

-Cel mai greu moment din viața mea a fost acum doi ani, când am pierdut-o pe mami. Și încă nu cred că am trecut peste. În fiecare zi, cel puțin jumătate din zi, gândul îmi zboară la ea. Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Ce nu știe lumea despre tine si ai vrea sa spui azi?

-Un dintre pasiunile mele mai puțin cunoscute este designul de interior. Îmi place să decorez spațiile în așa fel încât să fie și frumoase și funcționale. Ca să învăț mai multe despre acest domeniu, pe lângă sutele de reviste de specialitate pe care mi le-am cumpărat de-alungul timpului, am urmat și cursuri de design de interior. Așa am obținut diploma de decorator de interior.

Cristina Șoloc recunoaște: “Multă vreme nu m-am văzut deloc frumoasă, dimpotrivă”

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Multă vreme, în copilărie și în adolescență, nu m-am văzut deloc frumoasă, dimpotrivă. Apoi, când viața mea s-a schimbat în urma fotografiei și a interviului din ziar, am început să fiu mai indulgentă cu mine și să nu mă mai critic.

A contat, desigur, că sunt fotogenică și telegenică. Însă fără celelalte calități, fără pregătirea pe care am avut-o din copilărie, până când am terminat facultatea, nu aș fi răzbit în televiziune. România este plină de fete frumoase, însă doar frumusețea nu este suficientă.