Cristina Spătar, amintiri de la începutul carierei artistice. Ce povești are îndrăgita artistă

Regina R&B, așa cum a fost supranumită o perioadă îndelungată Cristina Spătar, are multe amintiri de la artistice. Ce povești are îndrăgita artistă, care a început să fie cunoscută încă de la o vârstă fragedă.

Unde și la ce vârstă a debutat în muzică Cristina Spătar

Cristina Spătar este renumită în industria muzicală românească. Vedeta a dezvăluit câteva memorii de la debutul carierei pe care uneori a abandonat-o pentru a se ocupa de creșterea celor doi copii. a povestit cum a început.

ADVERTISEMENT

A studiat chitară și pian, având parte de susținerea mamei sale. Femeie obișnuia să plătească cursurile fiicei sale cu produsele pe care le lua de la magazinul alimentar, unde lucra ca gestionară. Din păcate, în perioada comunistă alimentele se găseau destul de greu.

„Făceam naveta la București, mergeam cu trenul noaptea, ajungeam în Gara de Nord și aveam șnițel și sendviș în buzunar. Ne-am chinuit. Am debutat la Festivalul de la Mamaia și nu a fost ușor.

ADVERTISEMENT

Am avut și eu un parcurs destul de dificil, destul de greu, muncesc de când sunt mică în domeniul ăsta și știu cu ce se mănâncă. Am cântat în restaurant, așa era pe vremuri, și așa mi-am cumpărat primul apartament.

Apartament cu trei camere, eram foarte încântată. Cântasem în restaurant și așa mi-am achiziționat prima mea căsuță din banii mei, la București”, a declarat Cristina Spătar pentru revista .

ADVERTISEMENT

Ce studii muzicale are Cristina Spătar

Cristina Spătar se numără printre artiștii din România care au studii muzicale. Artista a mărturisit că a făcut Școala Populară de Arte, secția canto. Printre îndrumătorii săi au fost nume importante din această industrie.

ADVERTISEMENT

Gloria Bordea, George Natsis i-au fost profesori de canto. În plus, în timpul școlii artista a studiat și jazz. Din păcate, la ora actuală nu este o prezență constantă pe scenă sau la evenimente, fiind ocupată mai mult cu viața de familie.

Nu a renunțat definitiv la carieră și își dorește să revină în forță. Cristina Spătar și-a propus să demonstreze că merită titulatura primită în urmă cu ani buni. Este numită și acum Regina R&B pentru că nimeni nu a întrecut-o.

„Să mă ajute Dumnezeu să scot piese bune și să demonstrez că, într-adevăr, merit ca muzica mea să fie ascultată, nu neapărat să fiu supranumită nu știu cum. Dar să am o muzică pe care toată lumea s-o iubească și s-o accepte, și s-o placă.

Încerc mereu să plec de la genul R&B și să fac fix ce e în trend, de fiecare dată, ca publicul să aleagă și să înțeleagă că eu am multe de oferit. Sper ca publicul meu să mă ducă acolo unde mi-e locul.

Eu tot sper, îmi doresc ca lumea să iubească muzica mea. Nici nu mai contează că nu intrăm pe radio și că nu e loc pe radio”, a completat Cristina Spătar, mai arată sursa menționată mai sus.