Cristina Spătar nu o iartă pe actuala soție a fostului ei bărbat: ”Vorbește urât la adresa mea”

Pe când era încă Regina R&B, Cristina Spătar părea să le aibă pe toate: un soț multimilionar, doi copii alături de acesta și o viață fericită. Dar, adevărul părea să fie cu totul și cu totul altul, ea fiind părăsită de soțul ei, trecând printr-un divorț dureros și a devenit, practic, doar un martor al momentul în care afaceristul și-a refăcut viața alături de o tânără model, Larisa, care i-a dăruit deja un copil.

Cristina Spătar nu o iartă pe soția fostului bărbat

Invitată la Cătălin Măruță, la rubrica sosurilor iuți, Cristina Spătar a fost în fața unui veritabil maraton al sincerității. Și, după ce a mâncat câteva guri din preparatele extrem de picante puse în fața ei de Măruță, Cristina Spătar a răspuns și la câteva întrebări incomode de frica sosurilor iuți.

Iar una dintre întrebările la care Cristina Spătar a răspuns s-a referit la Larisa, actuala soție a fostului ei partener de viață. Iar declarațiile făcute de cântăreață la adresa femeii care a înlocuit-o în inima milionarului nu au fost deloc amabile.

„Nu a dat dovadă de fair-play, vorbește urât la adresa mea, și-a clădit o imagine pe spatele numelui meu și face asta în continuare. Poți să citești că nu mai pot să mai mănânc. Eu știu cum o cheamă. (…) Iau foc!

Nu mai pot să mănânc nimic”, a fost răspunsul oferit de Cristina Spătar la întrebarea pusă de Cătălin Măruță și în care trebuia să enumere trei lucruri care o deranjează cu privire la cealaltă femeie.

Cristina Spătar l-a enervat serios pe Cătălin Măruță

Invitată la rubrica sosurilor iuți, Cristina Spătar avea de respectat un regulament strict. Doar că, ajunsă față în față că prezentatorul . Evident, la un moment dat, sătul de felul în care Cristina Spătar încerca să evite răspunsurile, Cătălin Măruță a izbucnit.

„Băi, nene, zici că veniți la Biserică aici, la spovedanie. Nu știți despre ce e vorba? Vă dăm link-uri să vedeți emisiunea, să știți unde veniți. Ai văzut că și eu sunt om, dacă tu ai spus că nu există, chiar dacă noi știam altceva, am rupt dracu’ întrebarea, că eu cred invitatul”, a fost replica explozivă a lui Cătălin Măruță.

De altfel, din acel moment, Cristina Spătar a și început să se supună regulamentului, semn că derapajul lui Măruță a făcut-o să înțeleagă că, în calitate de invitat, conform contractului, trebuie să facă ce i se cere în platou.

Și, printre răspunsurile oferite de fosta Regină R&B s-au numărat și cele legate de fostele relații avute, una dintre acestea făcând, cu mulți ani în urmă, vâlvă în lumea mondenă românească. „Stai puțin! Ia-mă încet! Da, o să zic, Mirko Maschio. Am recunoscut”, a fost răspunsul Cristinei Spătar la întrebarea „Ce fost partener ți-a oferit cele mai scumpe cadouri”.

Care este adevărul despre mutarea în Anglia anunțată de Cristina Spătar

Mutarea în Anglia a a fost, în ultimele luni, unul dintre subiectele discutate în lumea mondenă de la noi. Iar dacă, după ce a anunțat că vrea să facă acest pas, Cristina Spătar și-a nuanțat declarația explicând că de fapt se gândește doar să se mute, ea a revenit apoi cu altă explicație.

„El (fiul Cristinei Spătar, n. red.) mi-a zis ‘n-ai să pleci niciodată, nu trebuie să fii o lașă’. Îți dai seama, la 12 ani să îți spună așa ceva? Eu sunt sigură că perioada asta dificilă o să treacă. Eu pentru mine sunt ok, aici, în țară, am mai avut câteva evenimente vara asta, mai am contracte de imagine. Mă gândeam la ei pur și simplu. (…)

Mie mi-ar plăcea să rămân aici pentru muzica populară. Am simțit mereu ceva aparte pentru țara asta. Nici eu nu știu ce vreau. Când o să mă edific și o să știu ce vreau să fac, o să văd”, spunea, cu câteva săptămâni în urmă, la emisiunea Vorbește Lumea de la Pro TV, Cristina Spătar.

Acum însă, Cristina Spătar dă vina pe faptul că fostul ei soț nu i-a permis să se mute acolo alături de copii. „Eu am cochetat ceva timp cu ideea de a pleca în Anglia, în același timp cu prietena mea, Rocsana Marcu, atunci am vrut să plec. L-am întrebat pe fostul soț, prin intermediul cumnatului meu, și el nu a vrut să-mi dea semnătură”, a mai explicat Cristina Spătar.