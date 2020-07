Cristina Spătar, emoții mari legat de o intervenție chirurgicală: ”Sper să mă mai și trezesc”

Cristina Spătar (48 de ani) se pregătește de o schimbare radicală, însă are mari emoții înainte de intervenția chirurgicală. Frumoasa artistă are programată o liposucție, mărturisind că a luat această decizie pentru că nu a reușit să scape de anumite „imperfecțiuni” după ce a născut de două ori.

Cântăreața, supranumită de mass-media românească „regina muzicii R&B”, își dorește foarte mult să fie mai slabă și să scape de celulită, dar mai ales să aibă o talie de viespe. Pe cât este de nerăbdătoare să facă această schimbare, pe atât este de emoționată.

Vedeta a declarat că îi este teamă că nu se va mai trezi din anestezie pentru că ultima experiență a fost una neplăcută și i-a dat mari dureri de cap. Cu toate acestea, Cristina Spătar vrea să se gândească mai mult la ea pentru că a fost prea mult timp pe locul doi.

Cântăreața Cristina Spătar, emoționată înainte de operația de liposucție

„Îmi doresc de foarte mult timp să elimin câte ceva, apropo de plusul ăsta pe care îl punem odată cu vârsta și, mai ales, după naștere. Am plusuri, am aripioare, am șolduri.

Eu vreau să fiu mică în talie, sunt grăsuță. E și un pic mai multă celulită. După naștere am un plus aici de te doare capul, niște burtică”, a mărturisit vedeta în cadrul unei emisiuni TV, informează cancan.ro.

Cristina Spătar a povestit că băiețelul ei, Albert, nu este de acord cu această operație spunându-i mamei sale că este frumoasă și nu are nevoie de această intervenție chirurgicală. Artista declară că această discuție nu i-a picat bine pentru a fost catalogată drept egoistă.

„Băiețelul meu zice: «Mami, dar de ce pleci la spital? Ce-ți faci la burtă? Dar de ce trebuie? Că nu ești grasă! Ești o egoistă, vrei mereu să fii frumoasă și la noi nu te gândești, dacă nu te mai trezești?». A zis că sunt o egoistă și o lașă.

Mă gândesc și la mine că prea m-am pus pe locul doi. Am emoții. Am mai făcut o intervenție și am avut mari dureri de cap. Sper să mă mai trezesc și să fie bine”, a mai precizat frumoasa cântăreață, potrivit sursei menționate anterior.

Ce operații are vedeta și cât a scos din buzunar pentru a arăta bine

Cristina Spătar nu este la prima operație estetică, ajungând de multe ori în cabinetul medicului estetician. Îndrăgita artistă şi-a corectat ridurile de expresie cu acid hialuronic, are rinoplastie, liposucţie abdominală, implanturi mamare, și-a ridicat posteriorul și lista poate continua.

Frumoasa vedetă nu s-a uitat la bani când a fost vorba de a se simți bine în propria piele și a scos din buzunar peste 40.000 de euro. Cel mai probabil artista nu se va opri aici, în ciuda faptului că a fost aspru criticată de fani pentru „ajustările” la care a apelat de-a lungul anilor.