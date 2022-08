Cristina Ștefania, pas important în viață. Iubita lui Speak radiază de fericire: ”Sunt tare happy”

Cristina Ștefania, cunoscută publicului ca iubita lui Speak, este foarte fericită. Tânăra a mărturisit fanilor săi, pe Instagram, că a avut parte de o realizare foarte importantă în viață.

Cristina Ștefania, pas important în viață: ”Sper să se întâmple”

Cristina Ștefania nu a oferit detalii despre noul pas din viața sa, dar speră ca acesta să devină realitate. Totodată, ea este și optimistă și spune că, în caz contrar, se va resemna.

ADVERTISEMENT

”Astăzi, tocmai am făcut un pas spre o nouă etapă din viața mea și sunt tare happy, sper să se întâmple. Dacă nu se întâmplă, a fost o experiență superbă, dar dacă se întâmplă … Oh my God!”, a transmis iubita lui Speak într-un Instastory,

Cristina Ștefania este foarte activă pe rețelele de socializare, unde are peste 1 milion de urmăritori și . Iubita lui Speak face parte și din lumea muzicală, având lansate câteva piese.

ADVERTISEMENT

De altfel, tânăra se pricepe foarte bine și la dans și deține și un magazin online cu costume de baie. Ea a intrat mai mult în atenția publicului după ce a participat la Asia Express alături de partenerul său, Speak.

La Asia Express, Ștefania a avut parte și de un moment memorabil: a fost cerută în căsătorie de artist, cu care a alcătuit o echipă bună. Cei doi iubiți au reușit să ajungă până în semifinala competiției.

ADVERTISEMENT

Cum s-au cunoscut Speak și Ștefania

Încă de atunci și-au dat seama că între ei există o chimie și așa au început o relație foarte frumoasă și apreciată de toți cei din jurul lor, dar și de public.

”Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, am început să vorbim și ne-am dat seama că timpul trece foarte repede interacționând. Ne făcea plăcere să stăm de vorbă unul cu altul.

ADVERTISEMENT

Am fost zgârciți cu detaliile pentru că nu poți ieși public să îți asumi ceva, dacă nu ești sigur de ce ți se întâmplă și că este ceea ce trebuie. Eu sunt mai organizat cu lucrurile astea, și tocmai de aici a venit această zgârcenie.

ADVERTISEMENT

Când a fost să fie ceva serios și sigur, atunci am început să facem publice acele detalii pe care toată lumea le aștepta de la noi”, a dezvăluit Speak, într-un interviu pentru