Cristina Vărzaru, primul interviu de la revenirea la CSM București: “Politicul este extrem de implicat în sportul românesc pentru că îl susține din punct de vedere financiar”. Exclusiv

CSM Bucureşti a avut un sezon dificil. “Tigroaicele” au pierdut titlul în faţa Rapidului şi au ratat calificarea în Final Four. În această vară au fost schimbări masive la echipă, .

Cristina Vărzaru, primul interviu de la revenirea la CSM București: “Mi-am stabilit ca obiectiv să câștig Liga Campionilor și dintr-o postură diferită”

, de această dată pe postul de team manager. În 2016 a câştigat Liga Campionilor alături de “tigroaice”, iar în ultimii patru ani a ocupat postul de secretar general al Federaţiei Române de Handbal.

Fosta mare handbalistă a acordat un amplu interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre noua funcţie de la CSM Bucureşti, obiectivele pentru actualul sezon, dar şi despre subiecte mai delicate precum implicarea politicului în sport sau banii publici în handbalul românesc.

Cristina, ți-ai încheiat cariera ca jucătoare la CSM București, acum revii într-o funcție de conducere. Cum te simți în această nouă postură?

– În 2017 mi-am încheiat cariera de sportiv, la un an după câștigarea Ligii Campionilor cu CSM. A fost momentul în care mi-am stabilit ca obiectiv să câștig Liga Campionilor și dintr-o postură diferită. Viața m-a dus pe alt drum în ultimii 4 ani, însă acum CSM București mi-a oferit această oportunitate, de a putea munci la îndeplinirea visulului, așa că mă simt absolut minunat!

“Negocierile au fost scurte și la obiect”

Povestește-ne cum au decurs negocierile cu oficialii de la CSM București. Ce te-a convins să accepți această provocare?

– Negocierile au fost scurte și la obiect, iar discuțiile avute, până la momentul în care am căzut de acord asupra colaborării, au fost despre viziunea ambelor părți de a crește CSM București ca performanțe, imagine, vizibilitate, etc. Totul a decurs foarte natural și firesc, cred eu semn că am găsit foarte multe puncte comune.

Care sunt obiectivele echipei în noul sezon?

– Aceleași obiective pe care clubul le are din 2014: câștigarea tuturor trofeelor pe plan intern (cupă, campionat, supercupă) și calificarea în Final Four-ul Champions League.

“(n.r. postul de inter dreapta) Cred că este mai mult o psihoză a unora, dar sunt mulțumită de lotul cu care CSM București începe sezonul”

Ești mulțumită de modul în care arată lotul echipei?

– Nu am niciun merit în alcătuirea echipei cu care CSM București ia startul în acest sezon, deoarece la momentul începerii colaborării (iulie 2022) lotul era, așa cum este normal să fie, deja format. Dar da, sunt mulțumită de componența echipei, atât la nivel de jucătoare, cât și la nivel de staff.

S-a vorbit mult de postul de inter dreapta. CSM București a ofertat câteva jucătoare importante ale Europei pe această poziție. Este un punct vulnerabil? Ce soluții aveți acolo?

– Cred că este mai mult o psihoză a unora, dar așa cum am menționat deja sunt mulțumită de lotul cu care CSM București începe sezonul. Omoregie, Zaadi, Klikovac și Gogîrlă pot evolua acolo fără probleme. Pe viitor o să mai vedem!

“Dacă vrei, politicul este extrem de implicat în sportul românesc pentru că îl susține din punct de vedere financiar”

S-a scris în spațiul public despre implicarea politicului la echipa CSM București. Cum vezi această chestiune? În momentul în care ai negociat contractul, ai discutat aceste aspecte, ca profesioniștii să fie cei care să decidă la echipă?

– Cred că sunt mai degrabă invenții și speculații. Dacă vrei, politicul este extrem de implicat în sportul românesc pentru că îl susține din punct de vedere financiar. Discuțiile cu CSM București s-au bazat permanent pe latura sportivă, pe dezvoltare și performanță și nu au existat impuneri. Primaria Municipiului București susține performanța și este alături de sport! În rest fiecare își exercită atribuțiile și face ce trebuie și știe mai bine.

“Doresc succes și Rapidului, va fi interesant de urmărit traseul acestora în Champions League”

Cu cine crezi că vă bateți la titlu în Liga Florilor? Dar pentru trofeul Ligii Campionilor?

– Campionatul românesc pare a fi mai puternic, după transferurile realizate în această vară. Sunt multe echipe care s-au întărit și care aspiră, cu șanse reale, la un loc de cupe europene în sezonul următor: Bistrița, Brăila, Buzău, Cisnădie, Baia Mare, Rapid, Craiova, Vâlcea… și uite așa am enumerat deja jumătate din participante.

În Liga Campionilor există echipe care în mod constant ajung în weekendul final al competiției. Vipers, câștigătoarea ultimelor 2 ediții și Gyor, multiplă câștigătoare a trofeului, sunt în mod normal, principalele aspirante la trofeul sezonului 2022-2023. Acestora li se adaugă Esbjerg, Metz, cred că și FTC și Odense arată mai bine, pe hârtie, ca și lot, în acest sezon. Doresc succes și Rapidului, va fi interesant de urmărit traseul acestora în Champions League.

“Tot sportul din România este susținut cu preponderență din bani publici. Bucureștiul are 3 echipe care participă în competiția supremă la handbal”

Ce i-a lipsit CSM-ului în ultimii ani să joace în Final Four? Din 2018 a fost mereu aproape, dar niciodată acolo…

– Nu dețin răspunsul. Situația arată întotdeauna altfel privită din interior, de acolo de unde cu adevărat se pot influența, schimba, în bine, lucruri. Nu pot decât să sper că toate persoanele care s-au alăturat echipei intersezon, referindu-mă atât la jucătoare cât și la staff medical, psihologic și administrativ, să fie plusul de care CSM avea nevoie pentru a accede din nou în Final Four-ul Ligii Campionilor.

Se vorbește foarte mult despre controversa banilor publici în handbal: bugetul CSM-ului și al altor echipe, salariul Cristinei Neagu, etc. Ca om de handbal, cum te poziționezi vis-a-vis de acest subiect?

– Tot sportul din România este susținut cu preponderență din bani publici. Bucureștiul are 3 echipe care participă în competiția supremă la handbal. Uitându-mă doar la loturile celor 3 echipe și la jucătorii imenși pe care îi au în componență, cred că beneficiile prezenței lor în sălile din România sunt imense. Căci ei reprezintă modele, spun povești de succes pentru întreaga comunitate.

“Rezultatele sportive nu s-au ridicat la nivelul efortului depus de echipa FRH din care am făcut parte”

Înainte de a veni la CSM București ai fost secretarul general al FRH. Cum a fost această experiență pentru tine?

– Minunată! A fost o perioadă în care am învățat atât de multe despre mine, despre toată suflarea handbalistică din România, despre mentalități, cult al muncii, etc. Rezultatele sportive nu s-au ridicat la nivelul efortului depus de echipa FRH din care am făcut parte, acesta este regretul cu care rămân, însă sunt foarte multe lucruri pe care le-am realizat împreună și de care sunt foarte mândră.

“N-am știut niciodată să pierd, așa m-au învățat cei 27 de ani de practicat handbalul, deci indiferent nu mi-a fost momentul pierderii alegerilor din aprilie”

În final aș vrea să te întreb dacă ai rămas cu un gust amar după alegerile care s-au desfășurat în luna aprilie? Ai fost în tabăra care a pierdut alegerile…

– Tabăra în care îmi place să mă poziționez este cea handbalului. Când vine vorba de echipă, da, am făcut parte din echipa d-lui Dedu și după 4 ani în F.R.H. continui să cred că toate alegerile mele au fost cele mai bune în ceea ce privește echipele cărora m-am alăturat de-a lungul timpului. N-am știut niciodată să pierd, așa m-au învățat cei 27 de ani de practicat handbalul, deci indiferent nu mi-a fost momentul pierderii alegerilor din aprilie. Mai mult, au fost proiecte pe care le-am început și pentru care mai era nevoie de timp ca să poată fi culese roadele… Dar suflarea handbalistică a decis că e nevoie de o schimbare și doar timpul ne va demonstra dacă alegerea majorității membrilor afiliați a fost cea mai bună. Doresc noii conduceri multă putere de muncă și inspirație.