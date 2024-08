Cristoph Daum, interviu tulburător pentru Fanatik după ce a plecat de la naționala României: “Cu mine selecţioner, Burleanu pierdea alegerile FRF!”

după ce s-a luptat cu o teribilă maladie în ultimii ani. Germanul a fost primul şi singurul selecţioner străin din istoria naţionalei României, pe care a condus-o între 2016 şi 2017.

Cristoph Daum, interviu tulburător pentru FANATIK după ce a plecat de la naționala României

În decembrie 2017, Christoph Daum a primit o echipă de reporteri FANATIK acasă la el, în Koln, pentru un amplu interviu despre mandatul său pe banca naţionalei României. El a spus atunci că a plecat pentru a-l proteja pe preşedintele Răzvan Burleanu, care era din ce în ce mai contestat pentru numirea selecţionerului:

ADVERTISEMENT

“Tot timpul am avut o relaţie extraordinară cu Răzvan Burleanu. Am fost mereu foarte apropiaţi, dar i-am spus că vin alegerile anul viitor. Şi se ştie că sunt diferite grupuri care vor să preia Federaţia Română de Fotbal.

El spunea că vom rămâne împreună, dar eu i-am spus că ar fi dificil să fie reales în acest caz. El a refuzat iniţial. Şi cei mai mulţi conducători de club, cei mai mulţi jurnalişti spuneau că vor un antrenor român.

ADVERTISEMENT

Ok, uneori trebuie să îi asculţi şi pe ei. Atunci am decis de comun acord să întrerupem colaborarea. Nu vreau să fac un caz din asta. Şi nu am făcut-o să îl protejez. Am discutat foarte deschis despre cum trebuie să continue această colaborare. Sunt într-o relaţie foarte bună cu domnul Burleanu şi acum.

“Cu mine selecţioner, Burleanu pierdea alegerile FRF. Era greu să câştige”

Never ever (n.r. dacă a fost trădat). A fost mereu critic, a fost dezamăgit că nu am avut rezultate mai bune, dar tot timpul a acordat respect. Este foarte important ca Răzvan Burleanu să rămână acolo.

ADVERTISEMENT

El poate avea un impact pozitiv asupra societăţii din funcţia de preşedinte FRF. Cu mine selecţioner, Burleanu pierdea alegerile FRF. Era greu să câştige”, a spus Daum la momentul respectiv.

“Dacă ar fi cineva din opoziţie, Federaţia Română de Fotbal ar regresa spre perioada medievală”

Germanul spunea la momentul respectiv că Federaţia Română de Fotbal s-ar întoarce în perioada medievală dacă Răzvan Burleanu ar fi pierdut alegerile FRF din 2018, când s-a luptat cu Ionuţ Lupescu:

ADVERTISEMENT

“Dacă ar fi cineva din opoziţie, Federaţia Română de Fotbal ar regresa spre perioada medievală. I-ar interesa beneficiile personale. Pe Răzvan nu l-a interesat beneficiul personal, dar alţii vor să pună mâna pe putere şi se gândesc cum ar putea face un business mai bun şi cum ar putea profita pe plan personal mai mult. Răzvan Burleanu se gândeşte la societate. Sper ca el să aibă un impact important asupra societăţii româneşti”, a spus Daum.

Daum: “E ca la divorţ. Nu poţi să ieşi după 4 săptămâni cu fosta soţie la cină”

Fostul selecţioner al României a fost afectat de despărţirea de echipa naţională şi a declarat la momentul respectiv că nu s-a uitat deloc la meciurile “tricolorilor” din mandatul lui Cosmin Contra:

“Trebuie să mă distanţez puţin. Primesc rezultatele, unele analize ale meciurilor. Mă uit cine joacă, cine a performat bine, dar în afară de asta, nimic. Nu m-am uitat la meciuri. M-ar afecta prea tare.

Am nevoie de un anumit timp în care să fiu mai distant. Eu m-am identificat în totalitate cu această echipă şi apoi când o laşi, doare. Trebuie să fiu distant, iar la anul nu cred că va fi o problemă să mă uit la meciurile României. E ca şi la un divorţ. E nevoie de puţin timp, nu poţi să ieşi după 4 săptămâni cu fosta soţie la cină (râde)”, spunea Daum.

Interviul integral poate fi . Christoph Daum a fost selecţionerul României între iulie 2016 și septembrie 2017. Trei victorii, patru înfrângeri şi trei egaluri este bilanţul germanului la cârma naţionalei.

70 de ani a avut Christoph Daum

10 meciuri a stat Daum pe banca naţionalei