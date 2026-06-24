Care sunt, de fapt, criteriile de departajere la CM 2026. Ce se întâmplă dacă două echipe termină la egalitate

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împărțite în 12 grupe a câte patru formații. Noul format al Cupei Mondiale vine cu reguli clare privind clasamentul final. În cazul în care două sau mai multe naționale termină la egalitate de puncte în faza grupelor, FIFA aplică mai multe criterii de departajare pentru a stabili ierarhia.

Cum se stabilește clasamentul grupelor la CM 2026

În fiecare grupă dintre cele 12, de la A la L, echipele primesc 3 puncte la victorie, 1 punct la egal și 0 la înfrângere. Primele două clasate se califică direct în 16-imi, iar cele mai bune 8 echipe de pe locul al treilea vor avansa, de asemeneea, în fazele eliminatorii. Totuși, clasamentul final nu este stabilit doar în funcție de numărul de puncte. Dacă două sau mai multe țări au același punctaj, vor intra în vigoare criteriile de departajare pe care le-a stabilit FIFA pentru CM 2026.

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Ce se întâmplă dacă două echipe termină la egalitate de puncte

După 20 de ani, în caz de egalitate de puncte în grupă, poziția va fi decisă de rezultatul meciului direct. Golaverajul va fi al doilea criteriu, dacă punctajele din meciurile directe sunt egale. Dacă două sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte în faza grupelor de la CM 2026, se va apela la următoarele criterii pentru a determina clasamentul:

Primul nivel de departajare

Se analizează exclusiv rezultatele directe dintre echipele implicate:

1. Numărul de puncte obținute în meciurile directe;

2. Golaverajul din meciurile directe;

3. Numărul de goluri marcate în meciurile directe.

Al doilea nivel de departajare

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Dacă egalitatea persistă, se trece la al doilea nivel:

4. Golaverajul general din toate meciurile grupei;

5. Numărul total de goluri marcate în grupă;

6. Clasamentul fair-play.

Clasamentul fair-play ține cont de comportamentul echipei pe parcursul CM 2026 și de sancțiunile disciplinare primite. Se iau în calcul cartonașele galbene, cartonașele roșii, sancțiunile aplicate oficialilor echipei, iar echipa cu cele mai puține puncte de penalizare este avantajată.

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Al treilea nivel de departajare

Chiar dacă scenariul este unul foarte rar, FIFA mai are o ultimă metodă de departajare:

7. Poziția în Clasamentul Mondial FIFA.

Țara clasată mai bine în clasamentul FIFA va ocupa locul superior în grupă. Acesta este ultimul criteriu de departajare pe care îl prevede regulamentul. Chiar dacă e puțin probabil să se ajungă la acest nivel, în situațiile în care toate celelalte criterii nu reușesc să facă diferența între formații, poziția din ierarhia mondială poate decide cine merge în 16-imi și cine este eliminat.

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Ce contează mai mult: golaverajul sau meciul direct?

Așadar, am răspuns deja la întrebarea „Ce contează mai mult: golaverajul sau meciul direct?”. Conform criteriilor stabilite de FIFA pentru CM 2026, meciului direct are prioritate în fața golaverajului. Din 2006, până la ediția din SUA, Canada și Mexic, primul criteriu de departajare în grupele de la CM era golaverajul general.

Se poate ajunge la tragere la sorți?

La CM 2026 nu se poate ajunge la tragere la sorți în caz de egalitate în faza grupelor. Tocmai de aceea a fost introdus ultimul criteriu de departajare, poziția în clasamentul FIFA. Acolo nu pot fi două țări pe aceeași poziție astfel că avantajul va fi de partea naționalei care se află pe locul superior. Astfel, este imposibil să se mai ajungă la tragere la sorți.

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Contează meciul direct la CM 2026?

Meciul direct la CM 2026 este extrem de important. La turneul final al Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic, FIFA a revenit la rezultatul din meciurile directe ca prim criteriu de departajare între echipele aflate la egalitate de puncte în faza grupelor.

Criteriile oficiale de departajare la Cupa Mondială 2026

Puncte obținute în meciurile directe Golaverajul superior în meciurile directe Număr mai mare de goluri marcate în meciurile directe Golaverajul superior în toate meciurile din grupă Număr mai mare de goluri marcate în toate meciurile din grupă Clasamentul fair-play (fiecare cartonaș galben încasat în cele trei partide înseamnă −1 punct, roșu din două galbene = −3 puncte, roșu direct = −4 puncte, galben + roșu direct = −5 puncte) Poziția în Clasamentul Mondial FIFA

Exemplu practic: cum poate fi departajată o grupă la CM 2026

Turcia este una dintre echipele deja eliminate de la CM 2026. Teoretic, „otomanii” pot termina la egalitate de puncte cu formația de pe locul 3, dar tot ultimii ar rămâne, indiferent de scorul cu care ar câștiga în ultima etapă. Dacă nu apărea schimbarea de regulament pentru CM 2026, naționala lui Montella avea șansa să prindă locul 3 la ultima etapă.

„Otomanii” nu au niciun punct și golaveraj -3, iar Paraguay și Australia au câte 3 puncte și golaveraj -2, respectiv 0. Astfel, cu un succes împotriva Statelor Unite, în ultima rundă, Turcia ar avea 3 puncte și ar fi la egalitate cu echipa de pe 3, dacă una dintre Paraguay și Australia câștigă meciul direct din ultima etapă. Chiar și cu golaveraj superior, turcii nu mai pot lua fața Australiei și nici Paraguayului pentru că au înfrângere cu fiecare în meci direct. Dacă nu ar fi apărut schimbarea de regulament de la CM 2026, „otomanii” puteau termina pe locul 3 cu o victorie în ultima etapă și ar fi sperat că vor fi una dintre cele 8 naționale care merg în 16-imi de pe locul 3.

Ce se întâmplă dacă trei echipe termină la egalitate

La Campionatul Mondial 2026, dacă trei echipe termină la egalitate de puncte, se va crea un clasament doar între cele trei naționale și se va aplica în următoarea ordine: