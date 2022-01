Cristi Mitrea, victima bullying-ului în copilărie, a ajuns unul dintre adolescenții violenți: ”M-au traumatizat”

Ajuns la pragul vârstei de 40 de ani, Cristi Mitrea s-a reîntors în timp și a vorbit despre anii copilăriei și ai adolescenței.

Din sala de antrenamente, acolo unde pregătește puști care să-i calce pe urme, Andreei Mantea, menționând că sportul și sunt două lucruri diferite, a recuoscut că ”lupta” a făcut mereu partea din viața sa.

Cristi Mitrea, victima bullying-ului în primii ani din viață

Încă de la o vârstă fragedă, Cristi Mitrea s-a luptat cu părerile celor din jur, care ulterior s-au transformat în bullying asupra sa.

Din cauză faptului că era un copil supraponderal, după cum spune chiar el, de la grădiniță și până la finalizarea claselor din școala generală, a fost batjocorit și marginalizat de ceilalți copii. Apelativele ce i se adresau nefiind deloc unele ușor de digerat.

Imediat ce a intrat la liceu, din cauza a tot ce a suportat ani de zile, luptătorul de MMA spune că a ajuns să fie el cel care aplica violența asupra celor din jur.

Sportivul pune atitudinea sa de atunci pe seama furiei și a răutății pe care o adunase în el până la acel moment, în care, un cuvântul nelalocul lui, trezea spiritul de luptă în el.

”Răspunsul meu era foarte agresiv”

”Generația noastră cred că a fost cea mai expusă (n.r. bullying-ului). Toată copilăria mea am fost un copil supraponderal și reacționam foarte vehement la adresarea cuvintelor de genul: grasule, grăsuțule, umflatule, batoză. Astea pe mine m-au trumatizat foarte tare și la un moment dat, prin liceu, din răutate, din furie, deveneam agresiv imediat după ce auzeam asta.

Am primit bullying în grădiniță și în clasele 1-8, mă simțeam și respins, iar în liceu am devenit agresiv. Răspunsul meu era foarte agresiv când se întâmpla asta (n.r. să fie judecat pentru felul în care arăta). Mie mi s-ar părea normal să învățăm să spunem și să ne urlăm durerea. În secunda în care simțim că suntem abuzați să spunem stop”, a declarat Cristi Mitrea la ”Exclusiv VIP”.

Luptătorul urmează un regim alimentar strict

Acum, ajuns la anii maturității, imaginea luptătorului de MMA s-a schimbat total. Kilogramele în plus pe care spune că le avea în copilărie au dispărut, nu ca prin minune, ci în urma unui regim alimentar strict.

Fostul iubit al Andreei Mantea se menține în formă datorită sportului pe care-l face zilnic, dar și dietei pe care o urmează, dorindu-și să mai scape de vreo cinci kilograme.

”Am revenit la o masă, la 24 de ore. Am făcut cele șapte zile de fasting, le-am terminat și mi-am impus acum un program făcut de mine. La 24 de ore mănânc, undeva la ora 14-15, o masă bună. În cele șapte zile am dat jos vreo opt kilograme. Nu mai vreau să mă chinui, mai am nevoie să dau jos vreo cinci kilograme. E lucru cu mine”, a mai adăugat Cristi Mitrea.