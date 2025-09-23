Criticat de Dănuț Lupu, Cătălin Cîrjan a intrat în direct și a urmat un dialog aprins: „Așa ai fi mai util” / „Am auzit de multe ori asta”

, iar căpitanul grupării „roș-albe” a intrat în direct și i-a oferit replica fostului mare fotbalist. Cei doi au discutat mai apoi despre poziția unde Cîrjan ar da cel mai bun randament.

Dialog aprins între Dănuț Lupu și Cătălin Cîrjan

Dinamo a controlat prima repriză a meciului cu Farul și a condus cu 1-0, însă oaspeții au ieșit mult mai montați de la vestiare și au fost superiori în partea secundă, reușind să egaleze. Dănuț Lupu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre prestația căpitanului lui Dinamo, Cătălin Cîrjan.

„L-am lăudat toți pe Cîrjan, dar eu știu că e un jucător care face diferența și un jucător care ajută echipa în momentele în care are probleme. Nu joacă doar când joacă și echipa. Mie îmi place de el, dar ieri…”, a afirmat fostul mare fotbalist, care a fost luat prin surprindere mai apoi, în momentul în care Cătălin Cîrjan a intrat în direct.

„De când am semnat cu Dinamo știam că este o presiune foarte mare, pentru că este un club foarte mare, Dinamo trebuie să fie la un nivel înalt. Sunt numărul 10, sunt căpitanul echipei și e clar că și eu îmi doresc mai mult. Eu sunt cel mai mare critic al meu și știu că ieri trebuia să fie mult mai bine”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Dănuț Lupu a numit postul ideal pentru Cătălin Cîrjan

Dănuț Lupu s-a pronunțat mai apoi cu privire la poziția în care ar trebui să joace fotbalistul lui Dinamo: „Eu cred că dacă ai juca mai mult în ultimii 30 de metri, ai fi mult mai util. Alergi foarte mult, ai o capacitate foarte mare de efort, dar de multe ori, alergând foarte mult în faza defensivă și făcând faza defensivă… Cred că ești singurul decar care face alunecări”.

Cătălin Cîrjan a afirmat că ar putea să evolueze și în rolul de număr 10, însă preferă să îl folosească pe un post mai retras. „E clar, am auzit de foarte multe ori când ați spus asta, vă respect foarte mult și m-am gândit la acest lucru, dar este o chestiune tactică. Nu aș putea să fac ceva ce nu îmi cere antrenorul.

Toată lumea mă vede un număr 10, dar eu la Dinamo joc număr 8, box-to-box, asta vrea Mister de la mine și încerc să respect ceea ce mi se cere. (n.r. crezi că ți s-ar potrivi mai bine să joci număr 10?) Cred că aș putea să joc și acolo, pentru că în ultimii 30 de metri am calitate și pot să dau goluri sau pase de gol”, a afirmat fostul jucător al lui Arsenal.