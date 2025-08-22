Critici dure după modificările Pilonului II de pensii. Un fost ministru acuză Guvernul Bolojan că „schimbă regulile în timpul jocului”

Guvernul Bolojan a schimbat radical modul în care românii vor putea încasa banii din Pilonul II de pensii, însă măsura nu este lipsită de controverse. Fostul ministru al economiei, Claudiu Năsui, critică dur această măsură și susține că guvernanții „schimbă regulile în timpul jocului”.

Claudiu Năsui critică modificările aduse Pilonului II de pensii

Claudiu Năsui a declarat vineri, 22 august 2025, al RFI, că eliminarea retragerii integrale la scadență nu ar fi trebuit impusă, ci completată cu noile opțiuni. Conform schimbării, , iar restul banilor vor fi distribuiți eșalonat pe o perioadă de opt ani.

Fostul ministru al economiei consideră că este incorect ca regulile să se schimbe după ce oamenii au contribuit timp de ani la rând. În opinia sa, cei care au cotizat trebuie să aibă dreptul să își retragă integral banii, așa cum prevedea contractul inițial.

„Vrei să faci un lucru despre care nu ai vorbit în campania electorală și care încalcă un drept contractual care a fost până acum, adică în momentul în care a fost vorba să cotizăm bani și la Pilonul II și la Pilonul III, care, atenție, era voluntar și la Pilonul II era voluntar pentru oamenii care erau într-o anumită paletă de vârstă, le-ai spus niște condiții, te-ai angajat că faci niște lucruri, ei au plătit banii, dar în momentul în care vine vorba să dai banii înapoi, nu-i mai dai”, a declarat deputatul USR Claudiu Năsui la .

Din punctul lui de vedere, soluția corectă ar fi fost menținerea tuturor opțiunilor existente și completarea lor cu variante noi, precum rente viagere sau reeșalonări mai lungi. Astfel, beneficiarii ar fi avut libertatea să aleagă între retragerea integrală și alte forme de încasare.

Care sunt soluțiile propuse de Claudiu Năsui pentru pensiile private

Claudiu Năsui a atras atenția că și a întregului sistem financiar. Mai mult decât atât, spune politicianul, operatorii fondurilor de pensii ar fi trebuit să vină cu oferte mai atractive pentru clienți, nu să se bazeze pe restricții impuse de stat. Năsui a mai transmis că, dacă legea va fi dezbătută în Parlament și nu prin asumarea răspunderii de către Guvern, USR va depune amendamente pentru a păstra toate opțiunile de retragere, inclusiv cea integrală.

„Să rămână și opțiunile care sunt acum și care au fost la baza Pilonului II, adică inclusiv să fie pe masă retragerea integrală și mai putem extinde cu alte opțiuni, rente viagere, reeșalonări pe mai mulți ani, pe alte perioade”, a mai spus deputatul USR.