Critici dure la adresa lui Adrian Mutu, după ratarea calificării: „Cei mai buni jucători au fost pe bancă!”

România a ratat calificarea în sferturile Euro 2021, după 0-0 cu Germania. Tricolorii aveau nevoie de un egal cu cel puțin patru goluri sau de o victorie. Basarab Panduru a criticat abordarea lui Adrian Mutu.

Fostul atacant crede că Mutu a abordat cu prea multă frică partida cu nemții și susține că alcătuirea primului 11 a fost una mult prea defensivă. România a avut doar două șuturi pe poartă cu Germania și o bară a lui Mățan.

La 0-0, singura șansă pentru tricolori să se califice ar fi fost ca Țările de Jos să nu câștige cu Ungaria. „Portocala mecanică” s-a impus lejer contra echipei gazdelor, cu 6-1.

Critici dure la adresa lui Adrian Mutu, după ratarea calificării: „Voiam să ne califice Olanda?”

Adrian Mutu și-a lăudat jucătorii la conferința de presă de după meciul cu Germania, dar selecționerul este criticat pentru selecția pe care a făcut-o. Basarab Panduru nu înțelege de ce Mutu a apelat la trei închizători într-o partidă pe care trebuia neapărat să o câștigăm.

Fostul atacant al Stelei este de părere că România a jucat la egal și nu înțelege de ce Adrian Mutu nu a avut o abordare mai ofensivă, curajoasă, prin care să încerce obținerea unei victorii care ar fi fost suficientă la orice scor pentru calificarea în sferturile Europeanului de tineret.

„Am avut senzaţia că nu vrem să pierdem meciul ăsta. Nu ne ajută rezultatul de egalitate. Îmi pare rău de primele două meciuri, în care am arătat fotbal. Am impresia că ne-a fost frică de Germania, deşi n-am văzut de mult timp aşa jucători rudimentari.

Nu ştiu dacă meritam, poate trebuia să pierdem. Din minutul 5 n-am mai avut nicio ocazie, ei au avut penalty. Am obţinut ce ne-am propus, ne-am dus cu trei mijlocaş închizători pentru că am vrut să nu pierdem. Asta am vrut de la început, să nu pierdem!

Noi voiam ca Olanda să facă egal cu Ungaria? Asta am vrut noi? Nu ştiu ce am aşteptat noi, dar faptul că noi jucăm cel mai important meci cu trei închizători mă face să cred că n-am vrut să pierdem. Cei mai buni trei jucători au fost rezervă”, a spus Basarab Panduru, la Telekomsport.

La cine face referire Panduru: Boboc, Ciobanu, Moruțan?

Primul 11 ales de Adrian Mutu pentru meciul cu Germania a fost unul surprinzător. Și-au făcut loc în prima echipă Cătălin Itu sau Răzvan Oaidă, precum și Ștefan Vlădoiu. Au rămas pe bancă Radu Boboc, Andrei Ciobanu și Olimpiu Moruțan.

Ultimii doi au intrat pe teren în repriza a doua, dar nu au dat satisfacție. Andrei Ciobanu a fost imprecis la loviturile libere pe care a avut oportunitatea de a le executa, în vreme ce Moruțan a avut o evoluție extrem de slabă, fără realizări.

România a terminat grupa cu 5 puncte, la fel ca Țările de Jos și Germania, dar a ratat calificarea în urma clasamentului în 3. În precedentele partide, România remizase 1-1 cu Țările de Jos și învinsese Ungaria cu 2-1.